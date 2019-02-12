В продаже появятся куклы Барби в инвалидной коляске и с протезами

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В продаже появятся куклы Барби в инвалидной коляске и с протезами
В продаже появятся куклы Барби в инвалидной коляске и с протезами / lanacion.com.ar

Американская компания Mattel, которая занимается выпуском кукол Барби, Monster High та Ever After High, запустит новую линейку кукол, которые должны максимально изображать современный мир и продвигать разнообразие.

Среди новых моделей будут темнокожая Барби с кудрявыми волосами, кукла с пышной фигурой, Барби в инвалидной коляске, а также кукла с ногой-протезом, который можно снять.

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Известно, что всего в коллекции будет 100 кукол. Но, по словам вице-президента Mattel Ким Калмоне, Барби в инвалидной коляске пользуется большим спросом.

Нова серія ляльок Барбі
Новая серия кукол Барби от Mattel

Красота может быть разной

Как бренд, мы должны включить в серию кукол, созданных по модели людей с инвалидностью. Мы стремимся продемонстрировать многомерное представление о красоте и моде. Это наша миссия – показать всем девочкам, что у них есть безграничный потенциал,
– отметили разработчики.

Компания Mattel долго работала над разработкой инвалидной коляски. Для того, чтобы игрушка была максимально реалистичная компания сотрудничала с детской больницей UCLA Mattel, а также с экспертами на колясках. На полках игрушечных магазинах куклы появятся уже в июне 2019 года.

Смотрите видео: как выглядят куклы новой серии Mattel

 

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Теги: LifeStyle Новости культуры Красота
Источник: 24 Канал
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