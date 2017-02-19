В прокат выходит польский фильм "Эфир" с украинцем в главной роли

В Киеве известный польский режиссер Кшиштоф Занусси представил в Киеве свой новый фильм "Эфир". Его создавали в ко-продукции с Украиной, Литвой и Венгрией.

В фильме разворачиваются события во времена Первой Мировой войны на границе между Украиной и Австро-Венгерской империей.

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Военный врач проводит над людьми эксперименты с веществом – эфир. Применяет его не только как обезболивающее, цель врача – получить власть над людьми, манипулировать их сознанием. Вокруг коварной субстанции и завязывается сюжет мистического триллера "Эфир".

Смотрите трейлер фильма "Эфир":

Режиссер и сценарист ленты Кшиштоф Занусси говорит, это его версия истории о докторе Фаусте. Ведь проблема, описанная в легенде, актуальна и сегодня.

Продажа души – это большая проблема нашего общества. И коррупция – это тоже своеобразная продажа души,

– отметил режиссер фильма "Эфир" Кшиштоф Занусси.

Совсем рядом в сюжете фильма шагают абсолютное зло и добро.



Польский режиссер Кшиштоф Занусси

Светлую сторону олицетворяет ассистент врача-злодея парень из Подолья Тарас – это единственный положительный персонаж в ленте. Он до последнего не разочаровался в своем наставнике.

Мне кажется, что такова реальность. Наивно утверждать, что зло – это нехватка добра, это плохое определение. Зло является динамичной силой, оно притягивает и коррумпирует свое окружение. Я хотел это зло показать монументальным, а не банальным,

– рассказал режиссер фильма "Эфир" Кшиштоф Занусси.

Сыграл роль помощника врача молодой украинский актер Остап Вакулюк – это его дебют.



Остап Вакулюк

Знакомство с режиссером не обошлось без личной драмы. Во время Майдана Остапа похитили правоохранители, пришлось бежать за границу в Польшу. Там впоследствии получил стипендию на обучение, а Кшиштоф Занусси стал его преподавателем и пригласил на кастинг.

Пан Кшиштоф говорил, что надо, чтобы я разговаривал по-польски с украинским акцентом, поскольку я в Польше был уже несколько лет, то у меня его не было, и он говорит: должен научиться заново,

– вспомнил актер Остап Вакулюк.

Снимали фильм в нескольких странах – Польше, Венгрии, Италии. В Украине локацией стала Львовщина – Свирский замок и Тюрьма на Лонцкого.

В оригинале в фильме герои разговаривают на польском и украинском языке. В Украине фильм выйдет в дубляже.

Премьера ленты состоялась на Варшавском международном кинофестивале, вышла в прокат в Польше и собрала многочисленные положительные отзывы. В Украине "Эфир" можно увидеть в кинотеатрах уже с 21 февраля.

Смотрите видео о допремьерном показе фильма: