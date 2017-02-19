В прокат выходит польский фильм "Эфир" с украинцем в главной роли

17 Читати новину українською
Кадр из фильма
Кадр из фильма / kinoafisha.ua

В Киеве известный польский режиссер Кшиштоф Занусси представил в Киеве свой новый фильм "Эфир". Его создавали в ко-продукции с Украиной, Литвой и Венгрией.

В фильме разворачиваются события во времена Первой Мировой войны на границе между Украиной и Австро-Венгерской империей.

Читайте также: Оскар-2019: список номинантов престижной премии

Военный врач проводит над людьми эксперименты с веществом – эфир. Применяет его не только как обезболивающее, цель врача – получить власть над людьми, манипулировать их сознанием. Вокруг коварной субстанции и завязывается сюжет мистического триллера "Эфир".

Смотрите трейлер фильма "Эфир":

Режиссер и сценарист ленты Кшиштоф Занусси говорит, это его версия истории о докторе Фаусте. Ведь проблема, описанная в легенде, актуальна и сегодня.

Продажа души – это большая проблема нашего общества. И коррупция – это тоже своеобразная продажа души,
– отметил режиссер фильма "Эфир" Кшиштоф Занусси.

Совсем рядом в сюжете фильма шагают абсолютное зло и добро.

Зануссі Ефір фільм
Польский режиссер Кшиштоф Занусси

Светлую сторону олицетворяет ассистент врача-злодея парень из Подолья Тарас – это единственный положительный персонаж в ленте. Он до последнего не разочаровался в своем наставнике.

Мне кажется, что такова реальность. Наивно утверждать, что зло – это нехватка добра, это плохое определение. Зло является динамичной силой, оно притягивает и коррумпирует свое окружение. Я хотел это зло показать монументальным, а не банальным,
– рассказал режиссер фильма "Эфир" Кшиштоф Занусси.

Сыграл роль помощника врача молодой украинский актер Остап Вакулюк – это его дебют.

Остап Вакулюк Ефір
Остап Вакулюк

Знакомство с режиссером не обошлось без личной драмы. Во время Майдана Остапа похитили правоохранители, пришлось бежать за границу в Польшу. Там впоследствии получил стипендию на обучение, а Кшиштоф Занусси стал его преподавателем и пригласил на кастинг.

Пан Кшиштоф говорил, что надо, чтобы я разговаривал по-польски с украинским акцентом, поскольку я в Польше был уже несколько лет, то у меня его не было, и он говорит: должен научиться заново,
– вспомнил актер Остап Вакулюк.

Снимали фильм в нескольких странах – Польше, Венгрии, Италии. В Украине локацией стала Львовщина – Свирский замок и Тюрьма на Лонцкого.

В оригинале в фильме герои разговаривают на польском и украинском языке. В Украине фильм выйдет в дубляже.

Премьера ленты состоялась на Варшавском международном кинофестивале, вышла в прокат в Польше и собрала многочисленные положительные отзывы. В Украине "Эфир" можно увидеть в кинотеатрах уже с 21 февраля.

Смотрите видео о допремьерном показе фильма:

 

blog_ava
На Полтавщине произошла страшная авария: много погибших
19 февраля
436
Автор: Елизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Кино Новости Польши
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
19 февраля 19:30 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
431
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
19 февраля 17:30 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
469
Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах
19 февраля 15:00 Правила жизни выдающегося модельера Карла Лагерфельда: лучшие цитаты о моде, красоте и женщинах
1211
Умер дизайнер Карл Лагерфельд: чем запомнится последний показ коллекции Chanel
19 февраля 13:54 Умер дизайнер Карл Лагерфельд: чем запомнится последний показ коллекции Chanel
1152
Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии
19 февраля 13:00 Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии
Уляна Корицька 272
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
18 февраля 18:59 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
291
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук