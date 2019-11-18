В провокационных боди и кокошниках: Оля Полякова поразила поклонников ярким клипом

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Оля Полякова представила клип "Эй, секундочку" / Пресс-служба

Украинская певица Оля Полякова опубликовала на ютуб-канале новый яркий клип. Ролик поп-звезда создала к ритмичной песне "Эй, секундочку".

В новом клипе Оля Полякова решила экспериментировать как со стилем, так и с постановкой. В ролике "Эй, секундочку" она предстает в баре на дискоболе, в родильном отделении больницы, комнате с обнаженными темнокожими мужчинами и даже на кладбище. Всюду Оля Полякова напевает слова трека и втягивает в зажигательные танцы всех людей.

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Не менее поражали и сценические костюмы, которые артистка выбрала для ролика. Оля Полякова щеголяла стройными ногами в провокационных боди из латекса. Не забыла звезда и о изюминке своего сценического образа – кокошниках и стильных шляпах.

Мы пытались вас удивить и снять клип на трек, который заставит танцевать любого,
– рассказала Оля Полякова.

Пожалуй, эту идею и воплотили представители Manifest Production. В ярком клипе Оли Поляковой заплясали не только мужчины на каблуках, но и зомби. Интересно, что в видео можно увидеть известного танцовщика – Максима Ежова. Именно он был партнером Леси Никитюк на "Танцах со звездами 2018", после которых присоединился к танцевальному балета Оли Поляковой.

Смотрите клип к песне Оли Поляковой "Эй, секундочку": видео

Оля Полякова – "Эй, секундочку": текст новой песни

Сегодня ночь запомнит соло
Моего тела и души
Я у потертого танцпола
Мои ноги в жарком танце

Сегодня ночь запомнит соло
Мне больше некуда спешить
И я блистаю словно
Девочка из глянца

Припев:

Эй, секундочку
Не выключайте музычку
Я не дотанцевала, не дотанцевала
Свой последний диско

Эй, секундочку
Не выключайте музычку
Сегодня потеряла, тебя я потеряла
Любовь была так близко, но сбежала

Сегодня ночь запомнит соло
Мои движения как вода
И слезы с привкусом ментола
Нежно тают на губах

Сегодня пятница, пора расслабиться
Оставив в прошлом все и снова, снова жить
Вчерашняя любовь не повторяется
И я как вьюга буду до утра кружить

Припев

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Оля Полякова
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