В провокационных боди и кокошниках: Оля Полякова поразила поклонников ярким клипом

Украинская певица Оля Полякова опубликовала на ютуб-канале новый яркий клип. Ролик поп-звезда создала к ритмичной песне "Эй, секундочку".

В новом клипе Оля Полякова решила экспериментировать как со стилем, так и с постановкой. В ролике "Эй, секундочку" она предстает в баре на дискоболе, в родильном отделении больницы, комнате с обнаженными темнокожими мужчинами и даже на кладбище. Всюду Оля Полякова напевает слова трека и втягивает в зажигательные танцы всех людей.

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Не менее поражали и сценические костюмы, которые артистка выбрала для ролика. Оля Полякова щеголяла стройными ногами в провокационных боди из латекса. Не забыла звезда и о изюминке своего сценического образа – кокошниках и стильных шляпах.

Мы пытались вас удивить и снять клип на трек, который заставит танцевать любого,

– рассказала Оля Полякова.

Пожалуй, эту идею и воплотили представители Manifest Production. В ярком клипе Оли Поляковой заплясали не только мужчины на каблуках, но и зомби. Интересно, что в видео можно увидеть известного танцовщика – Максима Ежова. Именно он был партнером Леси Никитюк на "Танцах со звездами 2018", после которых присоединился к танцевальному балета Оли Поляковой.

Смотрите клип к песне Оли Поляковой "Эй, секундочку": видео

Оля Полякова – "Эй, секундочку": текст новой песни

Сегодня ночь запомнит соло

Моего тела и души

Я у потертого танцпола

Мои ноги в жарком танце

Сегодня ночь запомнит соло

Мне больше некуда спешить

И я блистаю словно

Девочка из глянца

Припев:

Эй, секундочку

Не выключайте музычку

Я не дотанцевала, не дотанцевала

Свой последний диско

Эй, секундочку

Не выключайте музычку

Сегодня потеряла, тебя я потеряла

Любовь была так близко, но сбежала

Сегодня ночь запомнит соло

Мои движения как вода

И слезы с привкусом ментола

Нежно тают на губах

Сегодня пятница, пора расслабиться

Оставив в прошлом все и снова, снова жить

Вчерашняя любовь не повторяется

И я как вьюга буду до утра кружить

Припев