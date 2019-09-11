В прозрачной рубашке без белья: Кендалл Дженнер засветила грудь на прогулке в Нью-Йорке

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

23-летняя супермодель Кендалл Дженнер на днях снялась в рекламе бельевого бренда своей старшей сестры Ким Кардашян, где призналась, что больше всего во внешности ей нравится именно рост. Накануне девочка попала в объективы папарацци в провокационном образе, продемонстрировав в очередной раз стройную фигуру и длинные ноги.

Так, самая высокая и самая стройная сестра из семейства Кардашян-Дженнер засветилась в нью-йоркском шопинг-районе Сохо. Вместе с моделью за ней шел ее охранник.

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Для прогулки знаменитость подготовила провокационный "аутфит". На Кендалл была одета черная рубашка, сквозь которую она продемонстрировала обнаженную грудь, ведь отказалась от нижнего белья.

Завершили total black look короткие шорты, солнцезащитные очки и кожаные сапоги. Стильным акцентом стала круглая сумка коричневого цвета.

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер / Getty Images

Что интересно, вместе с Кендалл папарацци заметили ее старшую сестру Ким Кардашян. Несмотря на теплые отношения с Дженнер, Ким старается не попадать с ней на совместные фото из-за их 20-сантиментровой разницы в росте.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер и Ким Кардашян / Getty Images

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Теги: LifeStyle Ким Кардашян Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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