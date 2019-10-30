В прозрачной рубашке и ботфортах: Ирина Шейк посетила модный показ в Италии

Знаменитая модель Ирина Шейк в очередной раз очаровала сеть. Звезда побывала в романтической Вероне, где стала зрителем модного показа. И хотя манекенщица не выходила на подиум, все же привлекала внимание зрителей своим пикантным нарядом.

29 октября в итальянском городе Верона состоялся анонсированный показ новой коллекции Intimissimi. Бельевой бренд подготовил для поклонников немало сюрпризов, а первыми посмотреть на новинки компании пришли многие знаменитости. Среди них – Кьяра Ферраньи, Сара Джессика Паркер и Ирина Шейк. Три известные красавицы привлекли внимание всех участников модного показа, ведь на это мероприятие они выбрали эффектные черные наряды.

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Особенно выделялась Ирина Шейк, которая пришла на фэшн-событие в прозрачной черной рубашке с блестками. К ней модель подобрала миниюбку и однотонный бюстгальтер, который, вероятно, принадлежит бренду Intimissimi. Стройную талию манекенщица подчеркнула ремнем, а завершить пикантный look ей помогли ботфорты и маленькая сумочка.

Известно, что такой наряд Ирине Шейк помог подобрать ее стилист Марк Эрам, который уже не один год сотрудничает с ней. И хотя образ модели не имел ярких акцентов, он все же выделялся среди других звезд.

Появление Ирины Шейк на показе новой коллекции Intimissimi было прогнозируемым. Модель уже более 10 лет сотрудничает с бельевым брендом и снимается в его рекламных кампаниях. К числу звезд, которые тоже охотно позируют в новинках Intimissimi, относятся Сара Джессика Паркер и Кьяра Ферраньи. Звезды выбрали штанные костюмы, подчеркнув свою талию и зону декольте. Ирина, Сара и Кьяра сидели рядом на модном показе и с удовольствием фотографировались за кулисами шоу.