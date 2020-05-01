В прозрачном белье: Рианна продемонстрировала аппетитные ягодицы

Американская поп-дива Рианна похвасталась фигурой в откровенном наряде. Эротическая фотография, на которой артистка показала аппетитные ягодицы в прозрачном белье, быстро разлетелась сетью и вызвала активные обсуждения.

32-летняя исполнительница позировала в пикантной рекламной кампании новой коллекции нижнего белья собственного бренда. Хотя ей удалось достичь мирового признания благодаря музыке, однако в последнее время она развивается и в бьюти индустрии. Певица опубликовала на личной странице в инстаграме кадр со съемки для своего бренда Savage X Fenty.

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Рианна продолжает радовать своих поклонниц модными новинками. Исполнительница выпустила новую сексуальную коллекцию нижнего белья.

Она поделилась снимком, на котором появилась в обольстительном образе. На откровенном фото певица позирует, оперевшись руками о перила. Рианна одета в черное прозрачное белье, которое хорошо демонстрирует ее соблазнительные ягодицы. Сексуальный наряд поп-дива соединила с мюлями черного цвета на каблуке, которые имеют нестандартную форму.

Волосы Рианна уложила в пышные кудри, а на лице сделала макияж в коричневых тонах. Привлекают внимание также многочисленные украшения на руках и ноге.

Менее чем за сутки пользователи сети оценили этот кадр почти 8 миллионов раз и оставили тысячи комментариев.



Рианна позировала в черном прозрачном белье / Instagram / @badgalriri