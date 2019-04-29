В прозрачном комбинезоне: смелый образ Марго Робби на красной дорожке кинофестиваля Tribeca

В Нью-Йорке 25 апреля в рамках фестиваля Tribеса прошла премьера фильма "Страна грез" (Dreamland), на которую собралось немало знаменитостей. Одной из них стала актриса Марго Робби, сыгравшая в ленте главную роль.

На красную дорожку премьеры фильма Марго надела манящий кружевной комбинезон от Chanel, который дополнила черным теплым кардиганом и туфлями на высоких каблуках.

Читайте также: Выглядит блестяще: Шарлиз Терон в мини-платье на вечеринке в Лондоне

Для выхода стилисты актрисы сделали ей нежный макияж с акцентом на глазах и выпрямили волосы. Поэтому подобный образ может легко повторить любой дома и выглядеть роскошно.

Добавим, что в фильме "Страна грез" (Dreamland) история разворачивается в 1930 годах. В фильме речь идет о 17-летнем парне Юджине Эвансе, который охотится за грабительницей банков. За голову девушки обещают денежное вознаграждение, которое сможет спасти семейную ферму главного героя от долгов. Как Вы догадались, злодейку сыграла Робби, получившая бешеную популярность после роли Харли Квинн в кинороботе "Отряд самоубийц".



Марго Робби / Instagram / @hellomag



Марго Робби / Instagram / @hellomag



Марго Робби / Instagram / @margotrobbiepage

Кроме того, на мероприятии были замечены такие звезды, как Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Синтия Никсон, Рами Малек и другие. Среди них также была и Эмбер Хёрд, которая выбрала не менее эпатажный наряд с прозрачной юбкой.