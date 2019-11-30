В прозрачном наряде и в сопровождении мужа: Alyona Alyona эпатировала на торжественной церемонии

Украинская рэперша Alyona Alyona привлекла внимание всех участников музыкальной премии M1 Music Awards 2019. На красную дорожку она пришла в прозрачном наряде, что выглядело достаточно провокационно.

Как известно, 30 ноября Alyona Alyona дебютировала на ежегодной церемонии награждения лучших артистов Украины M1 Music Awards. Для первого выхода зажигательная рэперша выбрала откровенный наряд: черное боди и красное прозрачное платье. До эпатажного наряда она подобрала массивные аксессуары и сделала любимые косы.

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В сети сразу же начали обсуждать необычный образ певицы. Многие предположили, что Alyona Alyona таким образом вновь привлекла внимание украинцев к теме бодипозитива. Самоирония относительно лишнего веса неоднократно звучала в текстах популярной рэперши и в многочисленных интервью. Alyona Alyona подтвердила все догадки поклонников, отметив, что люди прекрасны в любом весе.

Это наряды от моих подруг – Ани и Алены. Такой наряд демонстрирует, что мы такие, каковы есть, и любое тело является привлекательным, красивым,

– отметила рэперша.



Alyona Alyona в прозрачном наряде / Пресс-служба

Интересно, что на красной дорожке премии Alyona Alyona появилась не одна. Популярная певица предстала перед камерами с блогером Виктором Зубом, нежно держа его за руку. Пара спровоцировала слухи о романе, однако сама рэперша пока не комментирует выход на M1 Music Awards. За кулисами шоу Alyona Alyona устроила провокационную фотосессию, результаты которой уже появились в сети.



Alyona Alyona эпатировала на отечественной премии / Пресс-служба