В прозрачном плаще и с рыжими волосами: Екатерина Бужинская презентовала новый трек

Все привыкли видеть Екатерину Бужинскую с роскошными белокурыми волосами. Однако любит артистка и экспериментировать, примеряя парики для презентаций треков. Это она в очередной раз доказала, опубликовав эффектные кадры к композиции "Танго – Femme Fatale".

По словам певицы, композиция рассказывает о любви, которая окрыляет и которая убивает. Премьера песни состоялась 19 февраля на ютуб-канале звезды. И все поклонники обратили внимание и на имидж Екатерины Бужинской: никто не ожидал, что знаменитая блондинка предстанет в образе рыжеволосой соблазнительницы.

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Для релиза трека певица приняла участие в пикантной фотосессии, где предстала в коричневом топе и шортах с завышенной талией. Обольстительный образ Екатерина Бужинская дополнила прозрачным плащом. Изменение имиджа она прокомментировала журналистам LifeStyle 24.

"В преддверии весны всегда хочется новых эмоций и почувствовать себя в другом образе. Самой посмотреть на себя иначе и дать возможность другим увидеть твои новые грани, раскрыться с новой стороны. Не зря говорят, что наш внешний вид часто предопределяет некоторые события нашей жизни. Поэтому именно этот темпераментный образ максимально раскрывает характер моей новой горячей песни", – пояснила Екатерина Бужинская.



Екатерина Бужинская сменила имидж для нового трека / Пресс-служба



Екатерина Бужинская / Пресс-служба



Сексуальная Екатерина Бужинская / Пресс-служба

Прокомментировала артистка и саму композицию. По ее словам, "Танго – Femme Fatale" лишь подтверждает, что "американские" горки в отношениях мужчины и женщины – это неотъемлемый атрибут любви. Екатерина Бужинская уверена, что все зависит от того, как относиться к таким граням этого великого чувства. В жизни самой артистки были случаи, когда она готова была потерять себя ради мужчины, но все же вовремя поняла, что нужно держать баланс и не растворяться в другом без остатка.

Слушайте новую песню Екатерины Бужинской – "Танго – Femme Fatale": аудио