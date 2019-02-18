В прозрачном платье 48-летняя Наоми Кэмпбелл показала соблазнительную фигуру

Легендарная модель Наоми Кэмпбелл с годами выглядит все более привлекательней. Звезда не стесняется надевать откровенные и эпатажные платья, демонстрируя стройную фигуру.

Наоми посетила светский вечер, который был организован в честь открытия флагманского магазина Alexander McQueen в районе Бонд-стрит в Лондоне.

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Для выхода Кэмпбелл примерила роскошную полупрозрачное платье от Alexander McQueen, которая украшена кружевом. Свой образ "черная пантера" дополнила остроносыми ботильонами на каблуке с металлическими вставками.

Супермодель также сделала прическу в стиле главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Вероятно, что это новый парик Наоми, ведь, как она сама ранее рассказывала, ее настоящие волосы очень повреждены



Наоми Кэмпбелл/Getty Images



Наоми Кэмпбелл/Getty Images