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В прозрачном платье без белья: новогодний образ от модели Эльзы Госк

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Обнаженная Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret Эльза Хоск, кажется, уже определилась с платьем на Новый год. В канун праздника модель опубликовала серию пикантных фото в розовом наряде.

За годы карьеры Эльзу Госк можно смело назвать королевой эпатажа. Манекенщица любит удивлять своих поклонников эротическими снимками в белье и без него. Да и каждый ее выход на красную дорожку отмечался провокативностью. Поэтому подписчики блога Эльзы Госк с нетерпением ожидали ее новогодние фото, ведь были убеждены: зажигательная шведская модель выберет откровенный наряд.

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И звезда не разочаровала своих поклонников. В канун 2020 году она опубликовала серию снимков в розовом сексуальном мини-платье, украшенном пайетками и перьями. Откровенности образа Эльзы Госк добавлял крой наряда, который обнажал ее плечи и показывал отсутствие нижнего белья. Кроме этого, одежда была сделана в стиле прозрачной сетки, поэтому на одном кадре ей пришлось прикрыть обнаженную грудь рукой.

Ельза Госк у прозорій сукні
Эльза Хоск в прозрачном платье/ Instagram / @hoskelsa

Образ зажигательная модель дополнила яркими туфлями на каблуках и собранным в пучок волосами. Пока неизвестно, именно в этом ли платье Эльза Хоск будет встречать Новый год, однако все поклонники звезды отметили, что наряд выглядит великолепно. 

Сексуальна Ельза Госк
Сексуальная Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк показала новорічний образ
Эльза Хоск показала новогодний образ / Instagram / @hoskelsa

Зваблива Ельза Госк
Обольстительная Эльза Хоск​ / Instagram / @hoskelsa

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Эльза Хоск Стиль и мода
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