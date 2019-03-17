В прозрачном платье и кожаном мини: MARUV снялась в фотосессии для турецкого глянца

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MARUV снялась в фотосессии для турецкого глянца
MARUV снялась в фотосессии для турецкого глянца / Instagram / @maruvofficial

Певица MARUV, которая отличилась немалым скандалом после Национального отбора на Евровидение-2019, стала звездой турецкого глянца. Для журнала Hello! артистка снялась в стильной фотосессии, добавив ему пикантности.

Зажигательная MARUV позировала перед камерой в платьях, в которых не скрывала своей сексуальности. Так, на страницах глянца она предстала в черном прозрачном наряде, в котором виднелось соблазнительное нижнее белье. Свой пикантный образ артистка дополнила шляпкой и сапогами.

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MARUV
Сексуальная съемка MARUV / Instagram / @maruvofficial

MARUV стала зіркою турецького журналу

MARUV стала звездой турецкого журнала / Instagram / @maruvofficial

Кроме этого, MARUV засветилась в ультракоротком кожаном мини-платье, которое подчеркнуло стройные ноги звезды и ее пышный бюст. У наряда были белые объемные рукава, которые стильно дополняли горячий look артистки. Очки, обувь на каблуках и чокер на шее добавили сексуальности ее образу.

Співачка MARUV
Певица MARUV / Instagram / @maruvofficial

Горячие фото MARUV / Instagram / @maruvofficial

Компанию в пикантной фотосессии MARUV составил талантливый ди-джей и продюсер Фарук Сабанджы. Знаменитости не впервые сотрудничают вместе, ведь музыкант был соавтором песни For You, с которой артистка планировала выступать на Национальном отборе.

Стильная фотосессия с участием MARUV / Instagram / @maruvofficial

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019?
В финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. Запланированные выступления в России и неоднозначная позиция относительно войны на востоке Украины повлияли на ход переговоров с НОТУ. После длительной беседы стороны не пришли к согласию и не подписали контракт.

Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те один за другим отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.

Подробнее о скандал на Национальном отборе Евровидения-2019 – смотрите в видео

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка MARUV
Источник: LifeStyle 24
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