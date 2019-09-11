В прозрачном платье и на каблуках: беременная Эшли Грэм стала гостьей шоу Savage X Fenty

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / www.gettyimages.com

Самая популярная в мире plus-size модель Эшли Грэм, которая совсем скоро впервые станет матерью, все чаще стала выходить на светские вечеринки и fashion-мероприятия.

Эшли Грэм демонстрирует, что для нее беременность не стала препятствием для насыщенной публичной жизни. Поэтому модель часто появляется на мероприятиях в смелых платьях и на шпильках.

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Для яркого шоу Savage X Fenty в рамках нью-йоркского Недели моды модель примерила откровенное платье, которое состояло из боди, которое подчеркнуло округлый живот будущей мамы, и прозрачной сетки. Свой образ Эшли разбавила контрастными аксессуарами – маленьким желтым клатчем, босоножками с питоновим принтом на каблуках и насыщенным макияжем глаз в неоновых оттенках. Завершила образ волнистая укладка волос.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Getty Images

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Getty Images

В пятницу, 6 сентября Эшли Грэм посетила вечеринку Harper's Bazaar Icons, которая состоялась в рамках Нью-Йоркской недели моды. На мероприятие будущая звездная мама надела облегающее платье с прозрачной кружевной юбкой.

Ешлі Грем
​Эшли Грэм / Getty Images

Добавим, о своей первой беременности модель Эшли Грэм сообщила 14 августа. В этот день она с мужем Джастином Эрвином праздновала 9 годовщину бракосочетания, поэтому объявление о пополнении в семье было символическим. Пока неизвестно, будет ли мальчик или девочка у звезды.

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Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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