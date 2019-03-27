В прозрачном платье и соблазнительном костюме: Кортни Кардашян украсила известный глянец

Одна из известнейших американок Кортни Кардашян приняла приглашение от Vogue и украсила его обложку. Кроме этого, звезда реалити-шоу и бизнесвумен открыла секреты своего успеха.

39-летняя Кортни Кардашян – яркий пример того, как женщина может достичь немалых успехов. Звезда является актрисой в реалити-шоу "Семейство Кардашян", владелицей бьюти-бренда и моделью. Не менее успешным является блог Кортни в Instagram, где она зарабатывает миллионы долларов.

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Такая популярность привлекла внимание журнала Vogue Mexico. Кортни Кардашян пригласили стать героиней апрельского выпуска, на что она радостно согласилась. В интервью модель призналась, что никогда не думала о будущем успехе. И на собственном примере Кортни стремится показать людям: страхи не должны стоять на пути реализации мечты.

Я никогда не думала, что стану эталоном в мире бизнеса, моды и красоты. Просто постоянная работа открыла мне путь для развития и изучения новых аспектов моей жизни. Я хочу донести до своих поклонников, что мы все способны решать новые задачи и оставлять позади наши страхи,

– рассказала Кортни Кардашян.

Для популярного глянца фотографы создали две обложки. На одной из них Кортни Кардашян предстала в стильном платье черного цвета, в котором виднелись обнаженные стройные ноги модели. А вот другой снимок был более загадочным: авторы фото показали вблизи лицо звезды, при этом на ней не было видно одежды. Это взбудоражило Сеть, а поклонники предположили, что зажигательная Кортни позировала топлес.

Кроме этого, Кортни Кардашян объяснила, что страсть в ее жизни – неотъемлемая часть. С жаром она приступает к созданию новых проектов и берется за съемки. Это было видно и в фотосессии для глянца: модель примерила красный штанный костюм, а фотографы показали бэкстейдж пикантной съемки.

Страсть в каждом из моих проектов очень важна, каждый день требует новых усилий, потому что я принимаю участие в разных видах деятельности, которые поглощают большую часть моей энергии. Поэтому я должна быть очень четкой в своих решениях, направляя свое внимание и, прежде всего, любовь на все, что я делаю,

– призналась Кортни Кардашян.