В пудровом комбинезоне: Иванка Трамп осуществила первый официальный выход на карантине

Дочь американского президента Иванка Трамп призывает жителей США оставаться дома и предохраняться всеми средствами безопасности. Государство постепенно начинает выходить из карантина, несмотря на то, что там до сих пор бушует пандемия коронавируса. Дональд Трамп провел мероприятие, на котором не придерживались социальной дистанции. Присутствовала и его советница Иванка Трамп.

Впервые во время карантина состоялось мероприятие, на котором были нарушены условия самоизоляции. Президент США провел совещание с представителями малого бизнеса, на котором не придерживались правил защиты. Все присутствующие в помещении были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. Но даже в сложных условиях настоящего времени дочь и помощница Дональда Трампа смогла продемонстрировать стильный образ. Красивыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

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Иванка в очередной раз появилась в стильном наряде, которым очаровала. Для совещания она выбрала пудровый комбинезон с широкими брюками, который соединила с широким поясом в тон. Дополнила наряд бежевыми туфлями-лодочками на каблуках. Такой look хорошо подчеркнул стройную фигуру советницы президента США.

С аксессуаров девушка выбрала тонкую цепочку с золотым кулоном. Волосы она уложила ровно, а в макияже выделила глаза темными тенями.



Иванка Трамп продемонстрировала стильный образ / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп в пудровом комбинезоне / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на совещании​ / Instagram / @ivankatrump



Дональд Трамп и Иванка Трамп провели совещание с представителями малого бизнеса​/ Фото: Getty Images