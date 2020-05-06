В работах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым

Во второй части эксклюзивного интервью известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения, лауреат престижной кинопремии Золотая Юла 2020 Ахтем Сеитаблаев рассказал о кинолентах и театральных работах, которые стали определенными этапами в его жизни. А также поделился, что думает о владении отечественными актерами украинским языком.

Ахтем Сеитаблаев рассказал о том, какие жанры могут быть популярными в украинском киноискусстве в ближайшее время. Он назвал собственные работы, которые в его жизни являются наиболее выдающимися, а также признался, что является стимулом для работы, как режиссера, так и актера. Обо всем этом и другом – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

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Чем, по Вашему мнению, стоит заняться украинским режиссерам: экранизациями или воплощением сюжетов реальности?

Тем, что тебя, как режиссера, поразило. Тем материалом, мимо которого ты не можешь пройти. Если ты чувствуешь очень сильную потребность поговорить с помощью этой драматургии со зрителем, с самим собой. То, о чем ты не можешь молчать. А будет это классическая драматургия или современная, не так важно, как по мне.

Недавно был скандал, связанный с телеканалом "1+1". Все произошло из-за того, что представители телеканала заявили, что украинский язык – для комедий, а русский – для мелодрам. Согласны ли Вы с этим?

Я просто скажу им самим – это абсолютная чушь. Я и сам имел честь играть с украинскими артистами. Это были разные жанры: драмы, трагедии, комедии. Все зависит от опыта, от таланта, от гармоничного воплощения всей командой тех или иных задач. А слова насчет языка – это просто непрофессиональная ложь.

Не всегда актеры, которые подходят на ту или иную роль, могут сыграть ее хорошо на украинском. Кинематограф в нашей стране развивался на русском и все привыкли к этому. Как можете прокомментировать то, что современные актеры не владеют украинским языком?

Во-первых, общеизвестно, как уничтожался украинский язык. Помню, когда я приехал в 1993 году учиться в Киев на режиссерский факультет, было такое ощущение, что довольно часто стесняются разговаривать на украинском. Если ты мечтал добиться успехов, карьерного роста в профессии, ты должен был знать русский. Это делалось умышленно и началось еще несколько веков назад. Есть и другая составляющая. Много кинематографических трудов снимали по заказу российских телеканалов, потому что не было раньше спроса среди украинских. Это не создавало конкурентную среду среди украинских артистов, чтобы хорошо знать язык и разговаривать на нем. Наоборот, изучали русский. Есть и третья составляющая. Некоторые актеры не очень и стремятся выучить украинский. Но этот процесс требует государственной поддержки, заказа.

Кроме собственного сознания, кроме воспитания внутри семьи, печати книг, телевизионного контента, законов, которые поддерживают или вводят квоты. Был шум, когда только вводили квоты, в частности на радио, что нет хорошей украинской музыки, кто будет слушать радио. А сколько появилось новых имен, украинских музыкантов. Во время трагических событий, которые происходят сегодня, российско-украинской войны, необходимо поддерживать культурную составляющую. Ведь она является одной из главных причин этой войны. Именно в это время нужно стараться производить как можно больше качественного контента: телевизионного, музыкального, печатать книги, делать анимацию, потому что все начинается с детства. Это должно стать постоянной работой и, прежде всего, со стороны государства.

Представьте, что Вы пришли в кинотеатр на премьеру фильма. По каким критериям будете его оценивать?

Если я перестану анализировать, как это сделано. То есть, что лента меня настолько увлечет, что буду смотреть ее, как обычный зритель, который никакого отношения не имеет к этой профессии.

Какую ленту можете назвать наиболее удачной за все время работы?

Не буду с преувеличением говорить, что мне очень важна каждая роль в театре и в кино. Конечно, среди них есть такие, которые стали определенными этапами в моей профессии: "Хайтарма", "Киборги", "Домой". Это и спектакли: "Ромео и Джульетта", "Кармен", "Магбет", "Обман длиною в жизнь". Я счастливый человек, потому что мне есть что сказать самому себе в перечне работ как режиссера и актера, что чрезвычайно важно.

Что стимулирует вас работать в киноиндустрии как режиссера и как актера?

В своих работах я могу поговорить с собой и со зрителем о том, что меня беспокоит. Рефлексировать если не на современные события, то на человеческие черты, фундаментальные качества, которые окружают любого человека. Любовь, предательство, дружба, достоинство, самопожертвование и жестокость, пассионарность и маниакальность... Но, когда я смотрю в глаза своих детей или родителей и вижу, что они рады за меня и испытывают гордость за своего сына или за отца – это самая большая награда.

Как профессионал своего дела, можете сделать прогноз относительно того, какой жанр в украинском киноискусстве будет популярен в ближайшие пять-десять лет?

Предпочтения украинского зрителя вряд ли будут сильно отличаться от общемировых. Возможно, я не ошибусь, когда скажу, что это опять же будут: комедии, фэнтези, анимации, ленты для семейного просмотра, драмы, качественные сериалы разнообразных жанров, хорроры, триллеры. Возможно, у нас появится своя мощная система платформ в сети, где можно будет создавать свой список фильмов, которые хочешь посмотреть. Они и сейчас есть, но мало развиты. За это люди могут платить деньги и таким образом стимулировать производителя или платформу создавать новые продукты. Пандемия коронавируса еще раз подчеркнула необходимость создания качественного контента для просмотра в сети.

Если брать во внимание авторитеты мировой киноиндустрии, то чьим опытом интересуетесь больше всего?

Перечень выдающихся мастеров и в актерском труде, и в режиссуре довольно большой. Отличие в том, что во время какой-то конкретной работы, над которой я сам работаю, акцентирую внимание на определенном актере или на определенном режиссере, которые работали или работают над тем жанром или похожей историей, которую сейчас разрабатываю.

Пандемия коронавируса заставила весь мир остановиться. Как она повлияла на Вашу работу?

Нужно было не впасть в депрессию. На первой неделе была очень большая растерянность: "Что делать? Как делать?". Потому что моя профессия − одна из тех, которые непосредственно связаны с живым общением со зрителем, особенно в театре. Начал читать и смотреть то, на что раньше не было времени. Работаю над новыми проектами, которые можно будет представить как в сети, так и на телевидении, и в кинотеатрах. Потому что все-таки впечатление от просмотра ленты на большом экране совсем другое. Начал с одного сценария, потом подтянулись еще заказы, и еще. Несколько недель назад поймал себя на мысли, что не успеваю. На днях имел честь принимать участие в онлайн-обсуждении "Форум свободных людей" под эгидой Украинского католического университета. Там Владыка Борис Гудзяк сказал очень дельную вещь: "Если, слава Богу, ты здоров, не имеешь права тратить это время зря, нужно воспользоваться им ради самосовершенствования". Сейчас нет возможности общаться со зрителем наглядно, но я работаю ради нашего будущего диалога: пишу сценарии, готовлю спектакль, самосовершенствуюсь. Потом мы вместе порадуемся, когда зрители придут смотреть спектакль или фильм в кинотеатре.