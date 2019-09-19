В Ralph Lauren представили коллекцию в стиле сериала "Друзья": первые фото

Популярный сериал "Друзья" (Friends) отмечает 25 лет со дня выхода первой серии. Такое событие настолько повлияло на ее сторонников, что даже легендарные бренды решили приобщиться к празднованию. Так, Ralph Lauren создал особую коллекцию в стиле "Друзей".

22 сентября исполнится 25 лет со дня опубликования первой пилотной серии "Друзей". Тогда авторы проекта и голливудские актеры и не знали, насколько кинолента будет успешной. И за 10 сезонов главные герои – Джои, Чендлер, Росс, Рейчел, Фиби и Моника – стали любимыми персонажами, а их стиль начали подражать фанаты со всего мира.

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Юбилей сериала не обошли вниманием и звездные поклонники. Так, дизайнер Ральф Лорен решил создать тематическую линию одежды, посвященную "Друзьям". Большой акцент модельер сделал на образе зажигательной Рейчел Грин, и на это было несколько причин. Именно героиня, которую сыграла Дженнифер Энистон, в сериале является главной модницей и до сих пор вдохновляет представителей фэшн-индустрии. Кроме этого, по сюжету "Друзей", Рейчел получила должность руководителя одного из отделов бренда Ralph Lauren, а сам дизайнер появился в эпизоде сериала.

К презентации особой коллекции Ральф Лорен привлек кинокомпанию Warner Bros. и универмаг Bloomingdale, где Рейчал Грин также работала. Линия стильной одежды состояла из кожаной одежды, которая является трендом сезона, костюмов, юбок, жакетов, блейзеров, вещей с леопардовым принтом и искусственных шуб. Коллекция Rachel Green соединила стиль не только героини Дженнифер Энистон, но и других звезд сериала "Друзья".

Сейчас известно, что наряды из лимитированной коллекции будут стоить от 150 долларов. Пока в сети опубликовали первые рекламные фото, а вот уже всю тематическую линию одежды сторонники Ralph Lauren смогут увидеть 21 и 22 сентября в магазине Bloomingdale, что в Нью-Йорке.



Коллекция одежды Ральф Лорена / Фото: Ralph Lauren x Friends



Одежда в стиле сериала "Друзья" / Фото: Ralph Lauren x Friends



Новая коллекция одежды от Ralph Lauren / Фото: Ralph Lauren x Friends