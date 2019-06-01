В рекламной кампании Эмили Ратаковски снялись пышнотелая модель и маленькая девочка: фото

Популярная модель Эмили Ратаковски, которая часто эпатирует в социальных сетях откровенными снимками, ошеломила рекламной кампанией коллекции боди.

Новые снимки из кампейна были опубликованы на официальной странице бренда Inamorata в Instagram.

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Особенностью рекламных фото бренда Inamorata стали приглашенные модели. Среди них есть старшие женщины, пышнотелые и даже маленькая девочка. Поэтому главной идеей является показать, что каждая женщина является красивой и может примерить одинаковую одежду. От Эмили Ратаковски, которая неоднократно называла себя феминисткой, это было ожидаемо.

Добавим, 5 октября у Капитолия Эмили Ратажковски задержала полиция Вашингтона. Причиной для ареста было участие модели в акции протеста. Она с американскими активистами требовала не рассматривать кандидатуру Бретта Кавано в Верховный суд из-за обвинений в сексуальном насилии. Жертвами судьи стали несколько женщин, которые обратились к правоохранителям.

Коллекция уже поступила в продажу на сайте inamoratawoman.com с ценами за боди от 48 долларов до 72 долларов.



Рекламная кампания Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламная кампания Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламная кампания Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламная кампания Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламная кампания Inamorata / Instagram / @inamoratawoman



Рекламная кампания Inamorata / Instagram / @inamoratawoman