В Рио-де-Жанейро начался традиционный карнавал: невероятные фото и видео

В Рио-де-Жанейро традиционно 1 марта, как и каждый год, мэр города передал ключ королю карнавала, что и знаменовало начало веселого народного праздника. Всемирно известный карнавал характеризуется яркими костюмами, песнями и танцами.

В город приехало более миллиона туристов, чтобы посмотреть на величественный карнавал.

Читайте также: Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине

Программа мероприятия делится на 2 части – народный карнавал, в котором принимают участие любители. И официальная часть – соревнование лучших школ самбы со всей Бразилии.

Карнавал в Рио-де-Жанейро является одной из крупнейших вечеринок мира, начался с традиционного ритуала открытия. Отдыхающие заполнили улицы в экстравагантных костюмах и танцевали самбу на бесчисленных парадах по всему городу.

Завершится бразильский карнавал 9 марта, перед началом великого поста.