В Рио-де-Жанейро начался традиционный карнавал: невероятные фото и видео

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В Рио-де-Жанейро начался традиционный карнавал: невероятные фото и видео
/ SME Svet

В Рио-де-Жанейро традиционно 1 марта, как и каждый год, мэр города передал ключ королю карнавала, что и знаменовало начало веселого народного праздника. Всемирно известный карнавал характеризуется яркими костюмами, песнями и танцами.

В город приехало более миллиона туристов, чтобы посмотреть на величественный карнавал.

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Программа мероприятия делится на 2 части – народный карнавал, в котором принимают участие любители. И официальная часть – соревнование лучших школ самбы со всей Бразилии.

Карнавал в Рио-де-Жанейро является одной из крупнейших вечеринок мира, начался с традиционного ритуала открытия. Отдыхающие заполнили улицы в экстравагантных костюмах и танцевали самбу на бесчисленных парадах по всему городу.

Завершится бразильский карнавал 9 марта, перед началом великого поста.

 

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Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка Бразилия
Источник: 24 канал
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