В ритме Бразилии: Алессандра Амбросио запустила коллекцию купальников – горячие фото

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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио / www.galfloripa.com

37-летняя бразильская супермодель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, Алессандра Амбросио запустила свой бренд купальников GAL Floripa.

Алессандра запустила проект вместе со своей младшей сестрой Алин (Aline) и лучшей подругой Жизель Кориа (Gisele Cória).

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Супермодель рассказала, что всегда мечтала о запуске коллекции купальников еще с юности.

Мы всегда мечтали об этом. Мы выросли в Флорианополис, который является островом на юге Бразилии, и купальники всегда были нашей второй кожей. Мы были всегда в купальниках, идя с одного пляжа к другому, и всегда хотели иметь собственный магазин бикини. Это была наша мечта, когда нам было 18 лет,
– рассказала Амброзио в интервью изданию People.

Так, имя бренда GAL Floripa возникло из сочетания букв их имен (Gisele + ALessandra + Aline) и названия их любимого пляжа.

Добавим, что на большинстве снимков в новой коллекции купальников моделью выступила сама Алессандра Амбросио.

Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросио / GAL Floripa

Смотрите коллекцию купальников от бренда GAL Floripa:

Алессандра Амбросио / GAL Floripa

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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