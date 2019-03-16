В ритме Бразилии: Алессандра Амбросио запустила коллекцию купальников – горячие фото
37-летняя бразильская супермодель, более известная как "ангел" Victoria's Secret, Алессандра Амбросио запустила свой бренд купальников GAL Floripa.
Алессандра запустила проект вместе со своей младшей сестрой Алин (Aline) и лучшей подругой Жизель Кориа (Gisele Cória).
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Супермодель рассказала, что всегда мечтала о запуске коллекции купальников еще с юности.
Мы всегда мечтали об этом. Мы выросли в Флорианополис, который является островом на юге Бразилии, и купальники всегда были нашей второй кожей. Мы были всегда в купальниках, идя с одного пляжа к другому, и всегда хотели иметь собственный магазин бикини. Это была наша мечта, когда нам было 18 лет,
– рассказала Амброзио в интервью изданию People.
Так, имя бренда GAL Floripa возникло из сочетания букв их имен (Gisele + ALessandra + Aline) и названия их любимого пляжа.
Добавим, что на большинстве снимков в новой коллекции купальников моделью выступила сама Алессандра Амбросио.
Алессандра Амбросио / GAL Floripa
Смотрите коллекцию купальников от бренда GAL Floripa:
Алессандра Амбросио / GAL Floripa