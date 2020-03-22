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В роскошном желтом платье: Тина Кароль поразила стройной фигурой на шоу

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Хотя в Украине объявлен карантин, на "1+1" показали 10 выпуск популярного проекта "Голос страны-10". Однако не только непревзойденный вокал участников покорил зрителей, но и эффектное появление Тины Кароль.

Перед камерами "Голоса страны-10" артистка появилась в приталенном желтом платье с пикантным декольте. Тина Кароль дополнила образ романтическими локонами и макияжем с акцентом на яркие розовые губы. К наряду знаменитая украинская модница подобрала босоножки на каблуке цвета фуксии. Выглядела Тина Кароль отлично, вызвав восторг у своих поклонников и Дана Балана.

Важно: Голос страны 10 сезон 10 выпуск: какие участники стали первыми четвертьфиналистами шоу

Интересно, что съемки развлекательного проекта происходили незадолго до объявления карантина и пандемии коронавируса. Поэтому во время 10 выпуска организаторы шоу транслировали ролик, записанный со звездными тренерами и участниками "Голоса страны-10". Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, а также Монатик и Дан Балан призвали украинцев не покидать свои дома и переждать время карантина с родными.

Смотрите видеообращение участников "Голоса страны-10" к зрителям

 

 

Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Стиль и мода Тина Кароль
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