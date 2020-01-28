В роскошном черном платье: Блейк Лайвли впервые после родов пришла на светское событие

В августе 2019 года Блейк Лайвли в третий раз стала мамой. Однако в декретном отпуске кинозвезда решила не задерживаться, поэтому уже успела презентовать новый фильм со своим участием.

Такая практика – привычная для Голливуда, ведь перспективные актрисы боятся потерять свою популярность после декрета. Поэтому рождение ребенка не становится поводом для длительного отдыха. Это можно увидеть на опыте 32-летней Блейк Лайвли, которая всего за 5 месяцев после родов вернулась на телеэкраны с фильмом "Ритм-секция" (Rhythm Section).

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В понедельник, 27 января, киноленту презентовали в Нью-Йорке. Поэтому главная звезда "Ритм-секции" Блейк Лайвли не пропустила премьеру и впервые после родов присоединилась к официальному мероприятию.

С первых минут пребывания на красной дорожке актриса произвела настоящий фурор. Перед камерами она появилась в роскошном бархатном платье черного цвета. Наряд имел глубокое декольте и обнажал хрупкие плечи Блейк Лайвли. Кроме этого, приталенный крой помог актрисе продемонстрировать стройную фигуру после родов.

Эффектным акцентом образа стало массивное колье, которое привлекало внимание всех очевидцев. Гламурный образ Блейк Лайвли завершила высокими кожаными перчатками и сапогами от Christian Louboutin. Прическа и макияж с акцентом на глаза добавили элегантности облику знаменитой модницы.

Интересно, что на кинособытии Блейк Лайвли красовалась сама. Вероятно, ее муж Райан Рейнольдс остался дома с тремя дочками. Однако без поддержки родных актриса не осталась: вместе с ней на премьеру пришли сестра Робин и мама Элейн. Кроме этого, актер Джуд Лоу также стал участником мероприятия, поэтому охотно позировал с роскошной Блейк Лайвли.