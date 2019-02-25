В роскошном наряде и с улыбкой: Брэдли Купер и Ирина Шейк засветились на Оскар-2019

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Оскар-2019: Брэдли Купер и Ирина Шейк на красной дорожке
Оскар-2019: Брэдли Купер и Ирина Шейк на красной дорожке / oscar.go.com

Одна из самых привлекательных пар Голливуда – актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк – очаровали совместным выходом на красной дорожке Оскара-2019. Пара блистала перед камерами, счастливо улыбаясь друг другу.

Хотя в сети немало поклонников "Звезда родилась" мечтали и вне экрана увидеть вместе Леди Гагу и Брэдли Купера, актер подтверждает, что счастлив в отношениях с Ириной Шейк. Пара в очередной раз потрясла всех общим выходом.

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На церемонии Оскар-2019, что проходит 24 февраля в Лос-Анджелесе, Брэдли Купер предстал в элегантном черном костюме с бабочкой. Во время фотосессии актер не отпускал руку своей возлюбленной и восторженно смотрел на нее.

Модель Ирина Шейк тоже счастливо позировала рядом с Брэдли Купером. Перед камерами она засветилась в роскошном черном платье с обнаженной спиной и золотым декором. Вероятно, наряд звезда выбрала из коллекции Versace, с которым активно сотрудничает. Эффектные украшения завершили образ Ирины Шейк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Стоит отметить, что Брэдли Купер имеет немалую популярность на премии Оскар-2019. Его дебютная режиссерская работа "Звезда родилась" попала в число лидеров по количеству номинаций на награду. В частности, Брэдли Купер, исполнивший одну из главных ролей в фильме, претендует на статуэтку в номинации "Лучший актер".

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Награды Оскар-2019 Ирина Шейк Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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