В роскошном пальто и шляпке: Кейт Миддлтон отметила католическую Пасху

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Принц Вильям и Кейт Миддлтон
Принц Вильям и Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджские не нарушают семейных традиций, поэтому охотно участвуют в запланированных торжественных и религиозных мероприятиях. На этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон пришли на особенную церковную службу вместе с королевскими родственниками.

В воскресенье, 21 апреля, католический мир отмечает один из величайших праздников - Пасху. Поэтому представители королевской семьи пришли на традиционное богослужение в церковь Святого Георгия, в Виндзоре. Однако этот день стал по-настоящему особенным для них, поскольку религиозный праздник совпал с 93-им днем ​​рождения королевы Елизаветы II.

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Знаменитая именинница пришла в церковь в приподнятом настроении и в элегантном наряде. Именно к Ее Величеству было приковано внимание всех участников мероприятия, а родственники охотно приветствовали ее во дворе Виндзорского дворца.

Кейт Міддлтон
Королева Елизавета ІІ в Виндзоре/ Getty Imsges

Но не меньше внимания привлекла к себе супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон. А все благодаря элегантному и по-весеннему нежном образа. Особое богослужение герцогиня Кембриджская пришла в голубом пальто от Alexander McQueen, платья и шляпке такого же оттенка. Туфли-лодочки и клатч завершили ее изящный look.

Не забыла Кейт Миддлтон и об украшениях. Она выбрала из своей коллекции драгоценную брошь, которая сверкала на ее пальто, и серьги в форме капли.

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Миддлтон и принц Вильям / Getty Images

Чарівний образ Кейт Міддлтон
Волшебный образ Кейт Миддлтон / Getty Images

Хотя празднование праздника состоялось в Виндзоре, недалеко от имения герцогов Сассекских, Меган Маркл не пришла на мероприятие. Жена принца Гарри может родить первенца со дня на день, поэтому воздержалась от публичного выхода.

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Теги: LifeStyle Пасха Королівська сім'я Елизавета II Кейт Миддлтон
Источник: LifeStyle 24
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