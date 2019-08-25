В роскошном платье Gucci: Мелания Трамп ошеломила нарядом во Франции

Президентская чета США отправилась в запланированную международную поездку. Дональд и Мелания Трамп присоединились к саммиту "Большой семерки", который проходит во французском городе Биаррице.

Несмотря на важность политического события все западные СМИ не обошли вниманием стиль известной американской модницы. Вероятно, стилисты Мелании Трамп имели насыщенную подготовку к ее международной поездке, поскольку каждый выход первой леди США отличается безупречностью.

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Так, из частного самолета очаровательная жена Дональда Трампа вышла в эффектной желтом платье Calvin Klein с психоделическим розовым рисунком. К одежде прелестная Мелания подобрала туфли-лодочки, которые добавили элегантности ее образу. И хоть идеальную укладку первой леди вновь испортил ветер, это никак не повлияло на стильное появление представительницы Белого дома.



Дональд и Мелания Трамп во Франции / Фото: Getty Images

Уже на встречу с Эммануэлем и Бриджит Макрон первая леди США засветила кардинально другой образ. Перед саммитом G7 Мелания Трамп предстала в роскошном светлом платье от Gucci, украшенном на талии цепочкой. Серебристые туфли на каблуках завершили элегантный образ первой леди, который привлек внимание всех участников официальной встречи.

Не менее эффектно выглядела и Бриджит Макрон. Французская модница встречала высокопоставленных гостей в светлом платье от любимого бренда Louis Vuitton, которое дополнила туфлями.

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Президенты США и Франции с женами / Фото: Getty Images



Потрясающий образ Мелании Трамп / Фото: Getty Images