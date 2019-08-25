В роскошном платье Gucci: Мелания Трамп ошеломила нарядом во Франции

153 Читати новину українською
Дональди Мелания Трамп во Франции
Дональди Мелания Трамп во Франции / www.gettyimages.com

Президентская чета США отправилась в запланированную международную поездку. Дональд и Мелания Трамп присоединились к саммиту "Большой семерки", который проходит во французском городе Биаррице.

Несмотря на важность политического события все западные СМИ не обошли вниманием стиль известной американской модницы. Вероятно, стилисты Мелании Трамп имели насыщенную подготовку к ее международной поездке, поскольку каждый выход первой леди США отличается безупречностью.

Читайте также: Мелания Трамп засветила образ в стиле Виктории Бекхэм: эффектные фото

Так, из частного самолета очаровательная жена Дональда Трампа вышла в эффектной желтом платье Calvin Klein с психоделическим розовым рисунком. К одежде прелестная Мелания подобрала туфли-лодочки, которые добавили элегантности ее образу. И хоть идеальную укладку первой леди вновь испортил ветер, это никак не повлияло на стильное появление представительницы Белого дома.

Дональд і Меланія Трамп у Франції
Дональд и Мелания Трамп во Франции / Фото: Getty Images

Уже на встречу с Эммануэлем и Бриджит Макрон первая леди США засветила кардинально другой образ. Перед саммитом G7 Мелания Трамп предстала в роскошном светлом платье от Gucci, украшенном на талии цепочкой. Серебристые туфли на каблуках завершили элегантный образ первой леди, который привлек внимание всех участников официальной встречи.

Не менее эффектно выглядела и Бриджит Макрон. Французская модница встречала высокопоставленных гостей в светлом платье от любимого бренда Louis Vuitton, которое дополнила туфлями.

Читайте также: Первый день саммита G7: Трамп и Трюдо отметили прогресс встрече

Президенти США і Франції з дружинами
Президенты США и Франции с женами / Фото: Getty Images

Приголомшливий образ Меланії Трамп
Потрясающий образ Мелании Трамп / Фото: Getty Images

blog_ava
Главные новости 24 августа: празднование Дня Независимости и два кандидата на премьерское кресло
сегодня
1161
Теги: Новости Франции Саммит G7 Новости LifeStyle LifeStyle Меланья Трамп Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
396
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
775
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 717
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
23 августа 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
739
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
411
Новости
Больше новостей
Залиште відгук