В роскошном платье и без белья: Эмилия Кларк поразила выходом на красную дорожку

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Эмилия Кларк в Лондоне
Эмилия Кларк в Лондоне / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Эмилия Кларк продолжает турне с презентацией нового фильма "Последнее Рождество (Last Christmas). На днях знаменитость побывала в родном Лондоне, где засветила роскошное и несколько пикантное платье.

В Голливуде идут предпремьерные показы романтической комедии "Последнее Рождество". Презентацию киноленты не пропускают главные актеры – Эмилия Кларк и Генри Голдинг. Каждый раз знаменитости выбирают роскошные наряды в стиле фильма, которые завораживают сеть элегантностью и рождественскими мотивами. Однако на днях Эмилия решила несколько нарушить свой образ, добавив к нему пикантности.

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Перед камерами актриса предстала в черном платье от Prada. Наряд был декорирован пайетками и сексуальным декольте. Все участники презентации "Последнего Рождества" могли заметить отсутствие нижнего белья на Эмилии Кларк. В то же время образ знаменитой красавицы не был вульгарным, что подчеркнули все западные СМИ.

Емілія Кларк, Генрі Голдінг та режисер Пол Фейг
Эмилия Кларк, Генри Голдинг и режиссер Пол Фейг / Getty Images

Интересно, что к платью актриса прикрепила брошь в виде мака. Презентация фильма состоялась 11 ноября, когда в родной для Эмилии Кларк Великобритании чтят погибших военных. Поэтому звезда решила символически приобщиться к Дням памяти и показать солидарность со своей нацией.

Розкішний образ Емілії Кларк Роскошный образ Эмилии Кларк / Getty Images

Что известно о фильме "Последнее Рождество"?
Романтическая комедия, которая стала одним из самых ожидаемых фильмов года. Премьера "Последнего Рождества" в Украине запланирована на 19 декабря 2019 года.

В центре сюжета – история девушки Кейт (Эмилия Кларк), которая согласилась работать эльфом в магазине подарков. Это было не совсем удачное решение, поскольку она находится в депрессивном состоянии и злоупотребляет алкоголем. Однако накануне Рождества ее жизнь кардинально меняется: неожиданно Кейт знакомится с парнем, который помогает ей взглянуть на свои будни с другой стороны.

Интересно, что название комедии авторы позаимствовали из одноименного хита Джорджа Майкла. Кроме этой песни, в "Последнем Рождестве" можно будет услышать и другие композиции артиста.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Стиль и мода Prada Великобритания Эмилия Кларк
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