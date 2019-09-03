В роскошном платье от Chanel: Лили-Роуз Депп очаровала выходом на Венецианском кинофестивале

На итальянском острове Лидо продолжается одно из знаковых событий киноиндустрии – 76-ой Венецианский фестиваль. Представители Голливуда один за другим представляют свои новинки и красуются на красной дорожке мероприятия. Среди гостей фестиваля была молодая актриса Лили-Роуз Депп.

Известно, что 20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради приняла участие в презентации фильма "Король" (The King). В киноленте Лили-Роуз сыграла роль возлюбленной Генриха V (Тимоти Шаламе), а потому с другими актерами фильма вышла на красную дорожку фестиваля.

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Для особого выхода звезда выбрала роскошное платье от Chanel. Неудивительно, что Лили-Роуз Депп предпочла именно эту знамениту компанию, ведь она является послом бренда. Нежно-сиреневое платье подчеркнуло стройную фигуру актрисы и добавило ее образу нежности. Волнистые волосы Лили-Роуз решила собрать в прическу и завершить вид обувью на каблуках.



Лили-Роуз Депп на красной дорожке / Фото: Getty Images



Роскошный образ Лили-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Большое внимание СМИ привлек главный актер фильма "Король" – Тимоти Шаламе. Еще в 2018 году ему приписывали роман с Лили-Роуз Депп, поэтому фотографы ожидали, когда же пара проявит свои чувства перед камерами. Однако актеры решили не давать журналистам поводов для слухов и даже не стали рядом на совместном фото.



Актеры фильма "Король" / Фото: Getty Images