В роскошном платье от Dior: Селена Гомес впервые после лечения осуществила публичный выход

Популярная певица Селена Гомес, которая в 26 лет может похвастаться успешной вокальной и модельной карьерами, вернулась в мир шоу-бизнеса. Звезда впервые за 10 месяцев осуществила публичный выход.

На днях в американском городе Инглвуд состоялось традиционное благотворительное мероприятие We Day. Организаторы ежегодно приглашают на событие знаменитостей, чтобы благодаря им привлекать подростков к решению местных и глобальных проблем. Кроме этого, целью We Day является привлечение внимания молодежи к экологическим и социальным темам.

Читайте также: Селена или Хейли: Джастин Бибер неожиданно признался в любви к экс-девушке

В 2019 году многие знаменитости посетили организованную встречу. В частности, перед камерами предстали модели Наоми Кэмпбелл и Винни Харлоу, актеры Магершала Али, Натали Портман, Нина Добрев, Нил Патрик Харрис, Сара Мишель Геллар и певица Меган Трейнор. Однако не такой звездный состав события привлек немалое внимание мировых СМИ: We Day посетила Селена Гомес, которая после преодоления депрессии в психбольнице еще не выходила на красную дорожку.

Певица вышла к публике в роскошном черном миди-платье от Dior с пикантным декольте. К наряду Селена Гомес подобрала туфли-лодочки. Заплетенные волосы, стильный макияж и украшения завершили ее элегантный образ.



Селена Гомес / Twitter / @alyssabailey



Певица Селена Гомес на благотворительном мероприятии / Twitter / @alyssabailey

В рамках благотворительного вечера Селена Гомес не только покрасовалась перед фотографами, но и приняла участие в выступлении. Она поделилась собственным опытом с молодежью и вызвала фурор в зале. Для выступления певица сменила свой вечерний наряд на широкие белые брюки, пиджак и футболку, которые выглядели очень эффектно.



Селена Гомес / Twitter / @theforum

Что известно о лечении Селены Гомес?Впервые о проблемах с психическим здоровьем Селены Гомес СМИ начали говорить еще в начале 2018 года. Журналисты узнали, что в феврале артистка прошла двухнедельный курс лечения от депрессии. Фанаты и иностранные издания связывали это с рядом проблем, которые сопровождают артистку на протяжении последних 1,5 лет: расставание с ее любимым исполнителем The Weeknd, восстановление и очередной разрыв отношений с Джастином Бибером и болезнь под названием "волчок", из-за которой она была вынуждена согласиться на трансплантацию почки.



11 октября стало известно, что звезда перенесла несколько нервных срывов. Медики приняли решение о срочной госпитализации Селены Гомес. Одной из причин госпитализации стала женитьба Джастина Бибера с Хейли Болдуин. После курса лечения Селена Гомес вернулась к привычной жизни.