В роскошном шелковом платье: Приянка Чопра появилась на светском мероприятии

Голливудская актриса индийского происхождения Приянка Чопра стала настоящим эталоном стиля и красоты. Каждый ее выход на красную дорожку отмечается фурором, ведь все журналисты тщательно следят за непревзойденными образами красавицы.

Приянка Чопра начинала свою карьеру с конкурса красоты, поэтому дефилировать перед камерами она еще как умеет. Однако после титула "Мисс Мира 2000" она решила не останавливаться на достигнутом и получила первые роли в голливудских фильмах, которые и принесли ей мировую славу. Теперь Приянка – одна из самых эффектных актрис современности, поэтому и получает приглашения на главные светские события года.

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В субботу, 25 января, она стала гостьей престижной гала-вечеринки Клайва Дэвиса, которую считают репетицией Грэмми. На мероприятие Приянка Чопра пришла сама, ведь ее муж – певец Ник Джонас – усиленно готовится к выступлению на легендарном шоу. На Грэмми-2020 он с группой The Jonas Brothers выполнит один из самых успешных своих хитов.

Но пока музыкант проводит репетиции, Приянка Чопра красовалась на красной дорожке в роскошном наряде. Актриса выбрала для выхода шелковое платье цвета шампанского со шлейфом и обнаженной спиной. Эффектный наряд Приянка выбрала из коллекции Nicolas Jebran, поэтому стала одной из главных красавиц вечеринки. Элегантная обувь на каблуках, укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили потрясающий look актрисы.



Приянка Чопра в роскошном шелковом платье​ / Instagram / @priyankachopra



Актриса Приянка Чопра перед Грэмми​ / Instagram / @priyankachopra