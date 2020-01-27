В роскошном твидовом платье Кейт Миддлтон пришла на траурную церемонию

В мире проходят траурные мероприятия в память о жертвах Холокоста. По этому случаю в британском Вестминстере состоялась траурная церемония, в которой приняли участие принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Королевская семья всегда присоединяется к траурным мероприятиям, поэтому и приглашение присоединиться к Международному дню памяти жертв Холокоста они не обошли вниманием. Пообщаться с теми людьми, которые выжили после беспощадного террора, пришли принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Их появление на мероприятии было прогнозируемым, ведь герцогиня Кембриджская в начале января 2020 года присоединилась к проекту #HolocaustMemorialDay. Его целью является почтение памяти погибших и помощь тем, кто выжил во время Холокоста. Кейт Миддлтон решила донести истории пострадавших благодаря фотографиям. Герцогиня устроила символическую съемку в Кенсингтонском дворце, на которую пригласила двух героев – Ивонн Бернштейн и Стивена Франко. История выживших в концлагерях, растрогала Кейт Миддлтон, поэтому она захотела познакомиться и с другими пострадавшими.

Участие герцогов Кембриджских в траурной церемонии была заранее анонсированным, поэтому они тщательно подготовились к встрече. Перед камерами принц Уильям появился в классическом черном костюме с серой галстуком. Но большее внимание привлек наряд Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская выбрала серое твидовое платье с черным воротником и поясом от дизайнерского бренда Catherine Walker. Одежда идеально подошла под дресс-код траурной церемонии, а Кейт Миддлтон дополнила его черными колготами и обувью на каблуках. С первых минут появления герцогиня Кембриджская оказалась в центре внимания всех участников церемонии, поэтому охотно уделила время каждому.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Вестминстере / Getty Images



Роскошный выход Кейт Миддлтон/ Getty Images

Стильное платье прекрасно помнят журналисты LifeStyle 24, ведь именно его Кейт Миддлтон выбрала для дебютного сопровождения Елизаветы II на торжественном событии. Представительницы монархии посетили открытие нового корпуса Королевского колледжа в Лондоне. Произошло это в марте 2019 года.



Кейт Миддлтон / Getty Images



​Елизавета II и Кейт Миддлтон/ Getty Images