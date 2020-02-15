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В роскошном золотистом платье: Иванка Трамп совершила официальную поездку в ОАЭ

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Иванка Трамп / Instagram / @ivankatrump

Представительница Белого дома Иванка Трамп сумела в очередной раз приковать внимание всех мировых СМИ. Политик осуществила международную поездку в ОАЭ, где предстала перед камерами в роскошном золотистом платье.

Как известно, после инаугурации Дональд Трамп назначил дочь своей советницей. С этой работой очаровательная Иванка идеально справляется, ведь она с легкостью ведет политические переговоры и представляет инициативы Белого дома.

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На днях Иванка Трамп уехала в Объединенные Арабские Эмираты. Именно там знаменитая американка встретилась с местными бизнесменами и политиками. С ними советница президента США обсудила гендерное неравенство и способы ее преодоления. Проект она несколько лет внедряет в США и заимствует опыт других государств в этом вопросе.

Сегодня в музее Лувра в Абу-Даби я встретилась с министрами и предпринимателями ОАЭ. Вместе мы стремимся продвинуть гендерную справедливость в регионе,
– поделилась Иванка Трамп.

Для международной поездки политик выбрала стильное платье с черно-золотистым принтом. Наряд Иванки Трамп был длины миди – она не только учла современные тренды, но и культуру жителей ОАЭ. К платью модница подобрала изящные туфли-лодочки и лаконичные украшения. Выглядела Иванка Трамп, как всегда, роскошно, что отметили ее поклонники в сети.

Іванка Трамп вирушила в ОАЕ
Иванка Трамп отправилась в ОАЭ / Instagram / @ivankatrump

Ефектний образ Іванки Трамп Эффектный образ Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: ОАЭ Иванка Трамп Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
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