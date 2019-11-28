В роскошных платьях и топлесс: Alyosha показала эффектные образы в клипе "Планети"

Украинская певица Alyosha презентовала эффектный клип к песне "Планети". Для ролика артистка примерила роскошные платья, соблазнительные боди и даже предстала перед камерами топлес.

По словам Alyosha, на создание чувственной песни "Планети" ее вдохновила непростая история любви подруги. Рассказы о чувствах на расстоянии вызывали разные эмоции: от вдохновения, счастья и радости до отчаяния, разочарования и боли. Именно это и стало основой нового трека, который, как убеждает Alyosha, может научить ее поклонников открывать сердце для любви и идти за своими мечтами.

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"Название песни – метафорический образ двух непохожих миров, мужского и женского. Я сравнила эти две противоположности с планетами, которые вращаются на разных орбитах, их тянет друг к другу, но орбиты нигде не пересекаются. Это любовь, которой не суждено быть такой, как мы привыкли ее воспринимать, а любовь на расстоянии! Вот так, всю жизнь любишь человека, с которым не можешь быть вместе", – рассказала Alyosha.

Создала эффектный и чувственный клип для артистки режиссер Инна Грабар. В течение суток она с творческой командой устанавливала конструкцию из экранов, которые помогли создать 3D-пространство. Кроме этого, меломаны смогут увидеть перевоплощения Alyosha, так как за 17 часов съемочного процесса она сменила пять разных образов. В частности, артистка впервые предстала перед камерой топлес.

"Я бы назвала эту работу "Куда приводят наши мечты", потому что именно об этом мы рассказываем в клипе. Главный акцент – на артистке. Мне нравится раскрывать многогранность Alyosha и с каждой работой видеть ее все глубже. Но пусть зритель почувствует что-то свое, для него мы оставляем три точки", – отметила автор клипа "Планеты" Инна Грабар.

Смотрите эффектный клип Alyosha на песню "Планети": видео

Alyosha – "Планети": текст новой песни

Вже не з тобою прокинусь

І в очах не залишусь

Світлом сонця вночі.

Ти був усім, що я мала,

А тепер відпускаю,

Я не тримаю, просто лети.

День, а в душі ніч без краю

І ніяк не зникає

І чекає на тебе

Ти – мій біль, моя осінь,

Моя посмішка й сльози,

Моє серце, але вже німе

Припев:

Ми, як планети

По колу

На різних орбітах і ніби поряд.

Прикута в неволі

Чи це моя доля, чи ти моя доля?

Ми, як планети

По колу

На різних орбітах і ніби поряд

Прикута навпроти.

Чи це моя доля, чи ти моя доля?

Знов із тобою прокинусь,

В твоїх думках я залишусь

Світлом зорі вночі.

Знай, серце й досі палає,

Бо любов вибачає

Десятки років ночей в самоті.

А ніч заховає всі сльози,

І Ранкові роси

Змиють всі сподівання мої.

А ти був усім, що я мала,

А тепер відпускаю,

Я не тримаю, просто лети.

Припев