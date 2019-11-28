В роскошных платьях и топлесс: Alyosha показала эффектные образы в клипе "Планети"
Украинская певица Alyosha презентовала эффектный клип к песне "Планети". Для ролика артистка примерила роскошные платья, соблазнительные боди и даже предстала перед камерами топлес.
По словам Alyosha, на создание чувственной песни "Планети" ее вдохновила непростая история любви подруги. Рассказы о чувствах на расстоянии вызывали разные эмоции: от вдохновения, счастья и радости до отчаяния, разочарования и боли. Именно это и стало основой нового трека, который, как убеждает Alyosha, может научить ее поклонников открывать сердце для любви и идти за своими мечтами.
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"Название песни – метафорический образ двух непохожих миров, мужского и женского. Я сравнила эти две противоположности с планетами, которые вращаются на разных орбитах, их тянет друг к другу, но орбиты нигде не пересекаются. Это любовь, которой не суждено быть такой, как мы привыкли ее воспринимать, а любовь на расстоянии! Вот так, всю жизнь любишь человека, с которым не можешь быть вместе", – рассказала Alyosha.
Создала эффектный и чувственный клип для артистки режиссер Инна Грабар. В течение суток она с творческой командой устанавливала конструкцию из экранов, которые помогли создать 3D-пространство. Кроме этого, меломаны смогут увидеть перевоплощения Alyosha, так как за 17 часов съемочного процесса она сменила пять разных образов. В частности, артистка впервые предстала перед камерой топлес.
"Я бы назвала эту работу "Куда приводят наши мечты", потому что именно об этом мы рассказываем в клипе. Главный акцент – на артистке. Мне нравится раскрывать многогранность Alyosha и с каждой работой видеть ее все глубже. Но пусть зритель почувствует что-то свое, для него мы оставляем три точки", – отметила автор клипа "Планеты" Инна Грабар.
Смотрите эффектный клип Alyosha на песню "Планети": видео
Alyosha – "Планети": текст новой песни
Вже не з тобою прокинусь
І в очах не залишусь
Світлом сонця вночі.
Ти був усім, що я мала,
А тепер відпускаю,
Я не тримаю, просто лети.
День, а в душі ніч без краю
І ніяк не зникає
І чекає на тебе
Ти – мій біль, моя осінь,
Моя посмішка й сльози,
Моє серце, але вже німе
Припев:
Ми, як планети
По колу
На різних орбітах і ніби поряд.
Прикута в неволі
Чи це моя доля, чи ти моя доля?
Ми, як планети
По колу
На різних орбітах і ніби поряд
Прикута навпроти.
Чи це моя доля, чи ти моя доля?
Знов із тобою прокинусь,
В твоїх думках я залишусь
Світлом зорі вночі.
Знай, серце й досі палає,
Бо любов вибачає
Десятки років ночей в самоті.
А ніч заховає всі сльози,
І Ранкові роси
Змиють всі сподівання мої.
А ти був усім, що я мала,
А тепер відпускаю,
Я не тримаю, просто лети.
Припев