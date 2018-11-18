В субботу, 17 ноября, в России нашли мертвым известного певца Евгения Осина. На время смерти ему было 54 года.

Как сообщают "Известия", родные не могли дозвониться до Евгения Осина в течение суток. Поэтому его родная сестра Альбина решила наведаться в дом певца в Москве. Там она и обнаружила тело артиста.

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Доподлинно неизвестно, что стало причиной смерти Евгения Осина. Артист много лет страдал от алкогольной зависимости и однажды серьезно травмировал позвоночник при попытке подняться на ноги.

Похоронят легенду 90-х 20 ноября на Троекуровском кладбище, в Москве.



Умер певец Евгений Осин / Politeka.net

Умер Евгений Осин: биография известного певца 90-х

Родился Евгений Осин 4 октября 1964 года в Москве. Хоть родители звезды не были артистами, однако дядя играл на барабанах в коллективе Леонида Утесова. Поэтому с детства Евгений полюбил этот музыкальный инструмент.

Уже в 22 года Осин создал первую группу, которая сначала назвали "Ночной колпак", а впоследствии переименовали в "Кекс". Однако долго коллектив не просуществовал, а сам артист присоединился к группам "Николай Коперник", "Альянс" и "Браво". В то же время он работал в Московской рок-лаборатории.

Пик славы Евгения Осина пришелся на 1990-е. В это время он начал сольную карьеру, выпустив пластинку "70-я широта". Немало песен, вошедших в студийного альбома, сразу же стали хитами. В частности, "Плачет девушка в автомате", "Качка"," Восьмое марта", "Не верю" до сих пор напевают люди. Всего в дискографии Евгения Осина – 15 пластинок.

Смотрите клип к песне Евгения Осина "Плачет девушка в автомате" (видео):

Смотрите клип к песне "Не верю" Евгения Осина (видео):