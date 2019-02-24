В России назвали украинцев идиотами и захотели отправить MARUV на Евровидение от себя

Победительницу украинского Национального отбора на Евровидение MARUV в России оценили и захотели отправить на песенный конкурс от себя в следующем году. Вокруг исполнительницы скандал вспыхнул именно из-за ее поездки в Россию и ее позиции по российской агрессии в Украине.

Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил MARUV стать участницей от России в 2020 году в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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При этом Пригожин заявил, что MARUV обладает хорошим потенциалом. По словам одиозного российского продюсера, если украинцы откажутся от этого, то "они полные идиоты".

Они не умеют гордиться своими героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак",

– заявил он.

Пригожин отметил, что сам "с удовольствием работал бы с таким проектом".

Отметим, давний любитель Путина, муж российской певицы Валерии продюсер Иосиф Пригожин сам попал в базу "Миротворца" еще в июне 2017 года. Его обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины и концертах в оккупированном Россией Крыму, а еще в пособничестве российским оккупантам. Сам Пригожин не раз выступал с громкими заявлениями в защиту главы Кремля.

Национальная общественная телерадиокомпания еще не решила, отправлять ли певицу на Евровидение-2019. При этом в НСТУ выдвинули условие MARUV: отправят на песенный конкурс, если исполнительница откажется от выступлений в России.

Почему вокруг Maruv вспыхнул скандал?

Maruv победила в финале нацотбора на Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако многие против выступления артистки от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в соседнем государстве аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".



При этом Maruv говорит, что считает Крым территорией Украины. Но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

Смотрите видео выступления MARUV с песней Siren Song:



