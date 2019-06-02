В России убрали пикантные сцены из фильма об Элтоне Джоне: реакция музыканта

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Элтон Джон прокомментировал цензуру в России
Элтон Джон прокомментировал цензуру в России / www.straitstimes.com

Биографическая кинолента "Рокетмен" (Rocketman) о легендарном музыканте Элтоне Джоне не прошла цензуру в России. Там зрители увидят фильм с вырезанными пикантными кадрами. Такую новость решил прокомментировать сам Элтон Джон.

На своей официальной страничке в Twitter артист осудил российскую цензуру и заявил, что зрителей лишили возможности посмотреть фильм в оригинальной версии. Кроме этого, Элтон Джон с отчаянием констатировал, что такие действия в очередной раз подтверждают, что в мире до сих пор не принимают ЛГБТ-сообщество.

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"Мы осуждаем решение о цензуре "Рокетмена" для российского рынка. До сих пор мы не знали о таком решении тамошней власти. Paramount Pictures является отважным и смелым партнером, который помог мне создать фильм, который по-настоящему показывает необычную жизнь Элтона, его недостатки и все остальное. То, что российский дистрибьютор отредактировал определенные сцены, лишая аудиторию возможности увидеть оригинальный фильм, является печальной демонстрацией разделения мира, в котором мы живем, и как он все еще жестоко не принимает отношения двоих людей одного пола. Мы верим в построение открытого диалога и будем продолжать настаивать на разрушении таких барьеров", – заявил Элтон Джон.

Что известно о цензуре "Рокетмена" в России?

После премьерного показа биографического фильма "Рокетмен" журналисты и киноэксперты заметили, что в русской версии отсутствуют пикантные сцены. Цензоры убрали сцены с наркотиками и интимом между двумя мужчинами – Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом, которых сыграли Терон Эджертон и Брайс Даллас Говард.

Ранее в издании The Guardian сообщили, что не все страны будут готовы показать фильм таким, как его видит сам Элтон Джон. На это артист заявил, что кинолента "Рокетмен" должна быть правдивой и полностью воспроизводить его жизни. Поэтому вырезание отдельных кадров недопустимо для него.

Я не жил жизнь, которой можно присвоить рейтинг 13+. Я не хотел, чтобы картина была наполнена наркотиками и сексом, но все знают, что у меня было много и того, и другого в 70-х и 80-х годах. Не было особого смысла делать фильм, в котором я после концерта спокойно возвращаюсь в гостиничный номер со стаканом теплого молока и Библией,
– откровенно заявил Элтон Джон.

В Украине готовятся к премьере фильма "Рокетмен". Первый показ киноленты запланирован на 6 июня 2019 года.

Смотрите трейлер к фильму "Рокетмен" на украинском языке: видео

 

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Теги: LifeStyle Новости России Голливуд Скандал Элтон Джон
Источник: LifeStyle 24
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