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В России скончалась 16-летняя модель Алина Смахтина: девушка подавилась шоколадкой

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Алина Смахтина, которая в 16 лет уже начинала модельную карьеру и была победительницей конкурса красоты "Мисс Котельники", скончалась в Московской области. По предварительным данным, девушка подавилась шоколадом.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash. Сейчас официального подтверждения о смерти Алины Смахтиной нет. В то же время о трагедии рассказывает бойфренд модели, который был очевидцем ее смерти.

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Парень убеждает, что это произошло в подъезде жилого дома в городе Котельники, что в Московской области. Алина Смахтина подавилась шоколадкой и потеряла сознание. На место инцидента сразу же вызвали медиков, однако они только констатировали смерть девушки.

16-летняя модель Алина Смахтина гуляла со своим парнем Александром. По дороге зашли в "Магнит", купили воду и шоколадку. Кушать решили просто в подъезде. Вдруг Алина стала задыхаться, потеряла сознание. Парень вызвал скорую, но врачи приехали слишком поздно – девушка умерла,
- говорится в сообщении Mash.

Российские правоохранители уже открыли уголовное дело и выясняют детали трагедии. После проверки достоверности показаний единственного очевидца они обнародуют информацию о смерти Алины Смахтиной.

Аліна Смахтіна померла у Росії
Алина Смахтина умерла в России / Mash

Известно, что в 2019 году Алина Смахтина победила на местном конкурсе красоты "Мисс Котельники". Девушка начала модельную карьеру и активно занималась спортом. На данный момент близкие модели не комментируют потерю.

Померла російська модель Аліна Смахтіна
Умерла российская модель Алина Смахтина / Mash

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости России Конкурс красоты Потери
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