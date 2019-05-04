В России в страшном ДТП погибли двое известных комиков: фото и видео

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Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП
Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в ДТП / Фото з відкритих джерел

В России в страшной аварии погибли двое участников известного российского Stand Up клуба Денис Маловичко и Елена Зуева.

По информации российских СМИ, ДТП с участием двух автомобилей Hyundai произошло в Краснодарском крае.

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Водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим авто такой же марки. В результате в ДТП погибли пять человек, еще двое – госпитализированы.

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ДТП, в которой погибли российские комики

Известно, что артисты воспользовались услугами BlaBlaCar (сервис по перевозке пассажиров – 24 канал), чтобы доехать на концерт в город Краснодар.

В ДТП погибли российские комики: видео

Что известно о Денисе Маловічка и Елену Зуеву?
35-летний Денис Маловичко с 2013 до 2016 года выступал на телеканале ТНТ в развлекательном шоу "Не спать". Участвовал в шоу "Comedy Батл". Также возглавлял один из известных стендап-клубов России. У него остались жена и двое детей.

25-летняя Елена Зуева сотрудничала с Денисом Маловичко и принимала активное участие в российских стендап-выступлениях. Женщина была разведена.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Аварии и ДТП Новости России Жертвы
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