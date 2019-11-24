В России вручили премию "Золотой граммофон": кто из украинцев получил награду

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Кто из украинских звезд получил премию "Золотой граммофон" / Instagram / @anilorak

23 ноября в Москве состоялась церемония награждения премиями "Золотой граммофон 2019". Ежегодно на отличие претендуют российские артисты, которые охотно презентуют перед участниками свои новые хиты. Однако и украинцы принимают участие в шоу. Кто засветился на российской премии и получил награду – смотрите в материале LifeStyle 24.

Сеть заполонили яркие фото и видео, сделанные на "Золотом граммофоне 2019" в Москве. На кадрах можно увидеть, что немало артистов пришли на светское событие. Не обошли мероприятие и украинские певцы, которые приняли участие в церемонии и соревновались за награды от страны-агрессора.

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Традиционно, церемонию посетила Ани Лорак. Артистка уже давно живет и выступает в России, поэтому ее появление на "Золотом граммофоне" было прогнозируемым. Ани Лорак получила две статуэтки за песни "Сон" и "Сумасшедшая".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Не обошла вниманием шоу и Вера Брежнева. В марте 2019 года она публично заявила, что никогда не была украинской певицей, поскольку всегда пела на русском и не принимала участия в украинских шоу.

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года", или что. Так получилось, что меня сама Украина не воспринимала украинской певицей. Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гра", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я изначально, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру", – заявила Брежнева.

Певица также получила две награды на церемонии "Золотой граммофон". Их Вере Брежневой вручили за песни "Любите друг друга" и "Зла не держи".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Кроме этого, на шоу засветилась еще одна любительница гастролей в России – Светлана Лобода. Экс-участница группы "ВИА Гра" получила одну статуэтку "Золотой граммофон".

Побывал на церемонии и украинский певец Макс Барских, который уже 24 ноября выступит на украинском шоу "Танцы со звездами 2019". В Москве он получил награду, чем охотно поделился с поклонниками.

Третий – за три года! Песни "Берега" и "Неземная" были лидерами хит-парада "Русского радио" на протяжении нескольких месяцев. И этот граммофон будет всегда напоминать мне о любви моих поклонников и слушателей!
отметил Макс Барских.

 

 

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости России Светлана Лобода Вера Брежнева Ани Лорак Награды Российские гастролеры
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