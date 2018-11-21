В России задержали рэпера Хаски: видео

В Краснодаре 21 ноября задержали российского рэпера Хаски, настоящее имя которого – Дмитрий Кузнецов. Исполнителя доставили в управление МВД.

Об этом сообщает "Громадское".

В среду Хаски должен был выступать в Краснодаре, однако площадка, где должен был состояться концерт рэпера, отказалась его принимать из-за предостережения от прокуратуры. Поэтому концерт отменили, после чего Хаски начал выступать прямо на улице.

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Претензии у правоохранителей к исполнителю возникли из-за того, что тот якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить.

Полиция задержала российского рэпера Хаски: смотрите видео

Накануне у Хаски должен был состояться концерт в Ростове-на-Дону, но туда пришли полицейские, поэтому концерт отменили. До этого выступление рэпера отменили в Тольятти.

Сам Хаски заявил, что в его песне "Поэма о Родине" нашли призывы к каннибализму, а в других песнях – оскорбления чувств верующих и пропаганду нацизма. Кроме того, YouTube в России без объяснения причин заблокировал клип рэпера под названием "Иуда".

Смотрите видео задержания рэпера Хаски:

Что известно о рэпере Хаски?Российский хип-хоп-исполнитель из Улан-Удэ. Известен необычной манерой исполнения песен, мрачными текстами и сложным рифмованием. Прославился благодаря дебютному музыкальному клипу на песню"Седьмое октября", опубликованном на YouTube в 2011 году. В композиции остросоциальный подтекст и была приурочена к дню рождения президента РФ Владимира Путина.