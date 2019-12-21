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В розовом костюме Hugo Boss: стильный образ испанской королевы Летиции

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Королева Испании Летиция / www.gettyimages.com

Испанская королева Летиция умеет поражать каждым своим выходом благодаря умению стильно сочетать элементы базового гардероба с яркими акцентами. На открытие выставки в Королевском дворце в Мадриде бывшая журналистка надела штанный костюм пастельно-розового цвета.

Костюм из коллекции Hugo Boss Летиция дополнила белой блузой от Carolina Herrera и остроносыми лаковыми туфлями на устойчивых каблуках бежевого цвета.

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Стилисты испанской королевы сделали ей легкую укладку волос и макияж в коричневых оттенках. Штанные костюмы в 2019 году пользуются бешеной популярностью, ведь в них можно идеально выглядеть не только на бизнес-встречах, но и даже на вечеринках.

Королева Іспанії Летиція

​Королева Испании Летиция / Getty Images

Королева Іспанії Летиція
Королева Испании Летиция / Getty Images

Что интересно, многие знаменитости имеют в гардеробе эффектные штанные костюмы. Предлагаем просмотреть подборку украинских известных женщин, которые демонстрируют, с чем носить такой наряд.

Елена Зеленская

 

Маша Ефросинина 

 

Оля Фреймут

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Настя Каменских

 

Катерина Осадчая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Соня Плакидюк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Елена Зеленская Летиция, королева Испании Настя Каменских Катя Осадчая
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