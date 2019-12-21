В розовом костюме Hugo Boss: стильный образ испанской королевы Летиции

Испанская королева Летиция умеет поражать каждым своим выходом благодаря умению стильно сочетать элементы базового гардероба с яркими акцентами. На открытие выставки в Королевском дворце в Мадриде бывшая журналистка надела штанный костюм пастельно-розового цвета.

Костюм из коллекции Hugo Boss Летиция дополнила белой блузой от Carolina Herrera и остроносыми лаковыми туфлями на устойчивых каблуках бежевого цвета.

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Стилисты испанской королевы сделали ей легкую укладку волос и макияж в коричневых оттенках. Штанные костюмы в 2019 году пользуются бешеной популярностью, ведь в них можно идеально выглядеть не только на бизнес-встречах, но и даже на вечеринках.

​Королева Испании Летиция / Getty Images



Королева Испании Летиция / Getty Images

Что интересно, многие знаменитости имеют в гардеробе эффектные штанные костюмы. Предлагаем просмотреть подборку украинских известных женщин, которые демонстрируют, с чем носить такой наряд.

Елена Зеленская

Маша Ефросинина

Оля Фреймут

Настя Каменских

Катерина Осадчая

Соня Плакидюк