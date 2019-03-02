В розовом платье и лавандовых туфлях: королева Иордании встретилась с Елизаветой II – фото

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Королева Рания и Елизавета II
Королева Рания и Елизавета II / www.gettyimages.com

Иорданский король Абдалла II и его супруга Рания прибыли с официальным визитом в Великобританию. 28 февраля королевская чета посетила Букингемский дворец, где встретились с Елизаветой II и ее дочерью принцессой Анной.

Что интересно, вместе с Ранией и Абдаллой прибыл их старший сын 24-летний Хусейн, который является прямым наследником трона. Когда гости заглянули в королевскую гостиную в Букингемском дворце, принцесса Анна поздравила гостей реверансом.

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Для выхода Рания надела элегантное платье-миди яркого розового цвета, которое дополнила лавандовыми туфлями и маленькой сумкой шоколадного оттенка.


Король Абдалла II и его жена Рания в Букингемском дворце/ Getty Images

Король Абдалла II и его жена Рания в Букингемском дворце/ Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Иордания Королівська сім'я Елизавета II
Источник: LifeStyle 24
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