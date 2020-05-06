В розовом жакете и с чокером: Катя Осадчая похвасталась стильным образом

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз продемонстрировала стильный домашний образ. Она поделилась фотографией, на которой появилась в ярком наряде вместе с мужем Юрием Горбуновым.

Сегодня, 6 мая, День Ангела празднуют те, кто имеют имя Юрий. Катя решила поздравить любимого и опубликовала нежное совместное фото на личной странице в инстаграме.

Читайте также: Катя Осадчая поделилась планами после карантина: суши и поездка к родителям

На очаровательной фотографии телеведущая изображена в объятиях любимого. Они касаются друг друга лицами и мыло улыбаются, глядя в камеру.

Осадчая одета в белую майку и яркий жакет розового цвета. Ее шею украшают минималистичные подвески и металлический чокер. Волосы знаменитость собрала в хвост, а на лице сделала легкий естественный макияж.

Поздравляю своего Юру и всех Юриев и Георгиев с Днем ангела! Здоровья, вдохновения и многих лет,

– написала в публикации ведущая.



Влюбленные Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha