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В розовом жакете и с чокером: Катя Осадчая похвасталась стильным образом

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Катя Осадчая
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз продемонстрировала стильный домашний образ. Она поделилась фотографией, на которой появилась в ярком наряде вместе с мужем Юрием Горбуновым.

Сегодня, 6 мая, День Ангела празднуют те, кто имеют имя Юрий. Катя решила поздравить любимого и опубликовала нежное совместное фото на личной странице в инстаграме.

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На очаровательной фотографии телеведущая изображена в объятиях любимого. Они касаются друг друга лицами и мыло улыбаются, глядя в камеру.

Осадчая одета в белую майку и яркий жакет розового цвета. Ее шею украшают минималистичные подвески и металлический чокер. Волосы знаменитость собрала в хвост, а на лице сделала легкий естественный макияж.

Поздравляю своего Юру и всех Юриев и Георгиев с Днем ангела! Здоровья, вдохновения и многих лет,
– написала в публикации ведущая.

Катя Осадча
Влюбленные Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @kosadcha

Автор: Кристина Кобак
Теги: Катя Осадчая Звездные романы LifeStyle
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