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В розовом жакете и стильной шляпе: Екатерина Осадчая покорила сеть новым образом

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Екатерина Осадчая покорила сеть новым образом / Instagram / @kosadcha

Поклонница гламурных шляпок доказывает свою любовь к аксессуарам даже в условиях карантина. Екатерина Осадчая устроила очередную домашнюю съемку в ярко-розовом жакете. Ведущая "Светской жизни" показала множество поз, которые покорили поклонников.

Знаменитой телеведущей удается оставаться в центре внимания даже в самоизоляции. Возле частного дома Екатерина Осадчая устраивает немало фэшн-съемок, которыми демонстрирует свой безупречный стиль и непревзойденную внешность. Результаты она публикует на личной странице в инстаграме.

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Звезда запомнилась украинской публике своими оригинальными шляпками, однако ее любовь к головным уборам дает о себе знать даже вне светских мероприятий. Именно на этом стильном аксессуаре Осадчая решила сделать акцент в домашней онлайн-фотосессии.

Ведущая появилась в белой футболке с надписью Stay Home, которую дополнила жакетом яркого розового цвета. Из своей коллекции звезда выбрала серо-голубую шляпку. Образ Екатерина Осадчая завершила ожерельем из жемчуга и легким макияжем, выделив глаза. Несмотря на удачно подобранную одежду, главным украшением фотографий стала искренняя улыбка знаменитости, перед которой не устояли даже звездные коллеги.

Пусть этот день будет радостным! Будьте здоровыми и не падайте духом, ведь все испытания делают нас сильнее,
– подписала кадры Осадчая. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Катя Осадчая
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