В рубашке и клетчатых кюлотах: стильный образ Елены Зеленской для встречи с Милой Кунис

Украинская президентская чета, Владимир и Елена Зеленские, встретилась с голливудской актрисой украинского происхождения Милой Кунис и ее мужем актером Эштоном Катчером, которые приехали в Украину, чтобы посетить 16-ю ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" в Киеве.

Голливудская пара встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой. По словам Милы Кунис, ей Зеленский понравился своими идеями и тем, что у него хороший английский.

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"Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг ко внедрению системы rebates", – сообщил в Facebook украинский президент.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская также опубликовала снимки, сделанные за совместным ланчем.

Приятное знакомство, живой разговор и истинное удовольствие от общения,

– добавила в подписи первая леди Украины.

Для встречи с Кунис и Катчером жена Владимира Зеленского в очередной раз подготовила стильный "аутфит". Елена Зеленская примерила клетчатые кюлоты, которые совместила с белой рубашкой и черными туфлями на мини-каблуках – kitten heels. Завершили look украинской первой леди легкие локоны и дневной макияж.

Не менее эффектным был и образ актрисы Милы Кунис, которая сделала яркий акцент на остроносые туфли-лодочки насыщенного синего цвета.



Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Мила Кунис и Эштон Катчер /

Instagram / @olenazelenska_official



Мила Кунис / Instagram / @olenazelenska_official



Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Мила Кунис и Эштон Катчер /

Instagram / @olenazelenska_official



Эштон Катчер / Instagram / @olenazelenska_official