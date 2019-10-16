В сапогах на кровати: Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото

Известная шведская модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск для многих поклонников является не только иконой стиля, но и моделью, которая показывает, как благодаря простым и непринужденным позам оставаться сексуальной и обольстительной.

На кадрах Эльза предстала в довольно провокационном образе. Она надела светлые джинсы, которые заправила в стильные сапоги на каблуке. Стройную талию модель выделила широким коричневым кожаным ремнем с пряжкой. На обнаженное тело 30-летняя Эльза надела оверсайзний денимовий пиджак.

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Легкости и воздушности таком смелом образа дает легкая и неуклюжая прическа Эльзы Госк. А шик и пафос кадр получил благодаря тому, что модель позировала на белом постельном белье в кровати.

Шведская модель рекламировала одежду бренда Livin Cool, в наряде которого достаточно часто позируют Кайя Гербер, Белла Хадид, Тина Кунаки, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски и другие звезды.



Фотосъемка проходила в Лас-Вегасе/ Instagram / @hoskelsa



Эльза Хоск поразила пользователей эпатажным фото / Instagram / @hoskelsa