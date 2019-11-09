В сапогах с принтом зебры: стильный выход Кэти Холмс

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Кэти Холмс
Кэти Холмс / www.gettyimages.com

40-летняя голливудская актриса Кэти Холмс каждым своим выходом поражает поклонников стильными образами, которые состоят из элементов базового гардероба и трендовых вещей каждого сезона.

Вечером в среду, 6 ноября, папарацци сфотографировали Кэти Холмс в Нью-Йорке. Голливудская знаменитость была одета в шелковое белоснежное платье-комбинацию.

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Роскошное платье звезда дополнила черным пальто, которое выглядело на Кэти over-size. А для яркого акцента Холмс выбрала высокие сапоги из коллекции Khaite с принтом зебры. Именно благодаря анималистическим узорам образ стал очень актуальным и ярким.

Кеті Голмс
Кэти Холмс / Getty Images

Кеті Голмс
Кэти Холмс / Getty Images

Кэти Холмс в течение последнего года стала настоящей любимицей для многих модниц. Ранее актриса продемонстрировала идеальный вечерний "аутфит" для вечеринок. Звезда примерила короткое черное платье вместе с колготками в гороховый узор.

Кеті Голмс / Getty Images
Кэти Холмс / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Стиль и мода Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle
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