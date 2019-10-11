В сексуальном купальнике с тропическим принтом: Жасмин Тукс показала фото с отдыха

28-летняя американская красавица решила насладиться витамином D, поэтому дождливый октябрь она проводит в теплых краях. Жасмин Тукс вместе со своим бойфрендом Хуаном Дэвидом Борреро отдыхает на Бали.

Поскольку в этом году шоу Victoria's Secret, которое традиционно проходит осенью или в начале зимы, отменили, "ангелы" бельевого бренда имеют больше времени на отдых. Ведь в прошлом году грандиозный показ занял много времени на подготовку.

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Поэтому, не теряя возможность, Жасмин Тукс и ее бойфренд Хуан Дэвид Борреро отправились в солнечную Индонезию.

Для любой девушки отдых означает много красивых фото в купальных. Что говорить о том, когда на Бали отдыхает супермодель и "ангел" Victoria's Secret. На своей странице в инстаграме 28-летняя американка опубликовала несколько ярких фото, среди которых соблазнительные фотографии ее фигуры.

На фото обольстительная красавица с восточной внешностью позирует в трендовом купальнике летнего сезона. Бюстгальтер в виде короткого топа с приглушенным тропическим принтом, а также трусики с высокой посадкой. Локацией секси-съемки модель выбрала отель в балийском стиле – много камней и крепкие стволы сахарного тростника.



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes