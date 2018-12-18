В семье Хейли и Джастина Бибера произошло пополнение: трогательные фото

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Instagram @justinbieber

Новоиспеченные супруги Джастин Бибер и Хейли Болдуин (Бибер) решили завести себе четвероногого друга.

Соответствующий снимок Джастин опубликовал на своей странице в Instagram.

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На фото Бибер в постели позирует с маленьким щенком. Влюбленные выбрали для него имя Оскар. В Instagram-Stories супруги игрались со щенком и звали его "рождественским ребенком".


Биберы завели четвероногого друга / Instagram / @justinbieber


Биберы завели четвероногого друга / Instagram-Stories / @justinbieber


Биберы завели четвероногого друга / Instagram-Stories / @justinbieber


Биберы завели четвероногого друга / Instagram-Stories / @justinbieber


Биберы завели четвероногого друга / Instagram-Stories / @justinbieber

Кроме того, накануне итальянский художник Стефано Монд изобразил Хейли и Джастина в виде персонажей мультфильма "Симпсоны". На рисунке певец держит свою жену за руку, а на заднем плане за парой наблюдает семейство Симпсонов в полном составе.

 

Напомним, что Джастин и Хейли начали встречаться еще в 2015 году, но их роман продлился всего несколько месяцев. После очередного разрыва отношений с Селеной Гомес и короткого романа с Баскин Чемпион, Джастин Бибер возобновил отношения с Хейли. Впервые пару вместе заметили в конце мая 2018 года, когда они пошли на романтическое свидание. Впоследствии стало известно, что артист официально обручился с Болдуин.

Также Джастин Бибер приобрел для них поместье в Канаде, стоимость которого составляет более 5 миллионов долларов. Пара тайно посетила один из судов Нью-Йорка, где и произошло узаконивание их отношений.

 

Теги: Мода Звездные романы Хейли Болдуин Джастин Бибер LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
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