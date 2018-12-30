В семейном кругу: Виктория Бекхэм потрясла сеть новогодним фото

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Семья Бекхэмов
Семья Бекхэмов / www.gettyimages.com

Знаменитая британская дизайнер Виктория Бекхэм сделала сюрприз поклонникам, показав фото со всей своей семьей.

Новые снимки Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

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Дизайнер отпраздновала Новый год в семейном кругу. На фото она позирует с мужем Дэвидом, сыновьями Бруклином, Ромео, Крузом, а также с дочерью Харпер.

В подписи Бекхэм пожелала поклонникам счастливого нового года.


Виктория Бекхэм показала свою семью / Instagram / @victoriabeckham

На другой фотографии Виктория обнимается с 7-летней дочкой Харпер, которая одета в стильное желтое платье с полупрозрачной блестящей накидкой. Девочка также показала черный маникюр. В то же время звездная мама примерила откровенный наряд с глубоким декольте, который дополнила красным лаком для ногтей и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

"Девушки – сила", – написала Бекхэм в подписи.


Виктория Бейхем с дочерью / Instagram / @victoriabeckham

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Виктория Бекхэм
Источник: 24 канал
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