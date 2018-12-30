В семейном кругу: Виктория Бекхэм потрясла сеть новогодним фото
Знаменитая британская дизайнер Виктория Бекхэм сделала сюрприз поклонникам, показав фото со всей своей семьей.
Новые снимки Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.
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Дизайнер отпраздновала Новый год в семейном кругу. На фото она позирует с мужем Дэвидом, сыновьями Бруклином, Ромео, Крузом, а также с дочерью Харпер.
В подписи Бекхэм пожелала поклонникам счастливого нового года.
Виктория Бекхэм показала свою семью / Instagram / @victoriabeckham
На другой фотографии Виктория обнимается с 7-летней дочкой Харпер, которая одета в стильное желтое платье с полупрозрачной блестящей накидкой. Девочка также показала черный маникюр. В то же время звездная мама примерила откровенный наряд с глубоким декольте, который дополнила красным лаком для ногтей и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.
"Девушки – сила", – написала Бекхэм в подписи.
Виктория Бейхем с дочерью / Instagram / @victoriabeckham