В сером total look и туфлях со змеиным принтом: королева Летиция демонстрирует праздничный образ
После Пасхальных праздников королева Летиция сразу приступила к выполнению своих прямых обязанностей. Так, во вторник, 23 апреля, испанская икона стиля прибыла на церемонию награждения литературной премии.
В небольшом испанском городе Алькала-де-Энарес состоялся культурное мероприятие, касающийся отечественной литературы. На церемонию награждения премии "Мигеля де Сервантеса" прибыла монаршая семья Испании королева Летиция и ее муж Филипп VI.
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Для посещения официального вручения наград писателям, которые пишут на испанском языке, Ее Величество прибыла в монохромном виде, разбавив трендовыми деталями. На ней была серая платье из плотной ткани с фиолетовым поясом, на талии завязывался на бант, и пальто с той же коллекции от Carolina Herrera.
Образ роскошной королевы Летиции дополняла обувь любимого стиля женщин из монарших или президентских семей, а именно – классические туфли-лодочки на высоком тонком каблуке. Однако для пастельного образа Ее Величество решила выбрать более яркую окраску для обуви – трендовый змеиный принт, дополнив его клатчем в тон.
Вероятно, стильная испанка намекает, что в моду снова вернется тенденция "сумка в тон к обуви", о которой давно забыли модницы всего мира.
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted
Королева Летиция и ее мцж Филипп VI / Instagram / @royal.addicted
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